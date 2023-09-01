Евросоюзу предстоят реформы и дальнейшее расширение

Программа "О положении Союза": Факт изменения климата политиками больше не оспаривается. ЕС продолжит расширяться. 7 лет на реформы и подготовку новых членов. Подозрительная гибель Пригожина

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Наша программа вернулась после летних каникул. За этот период наблюдались небывало высокие температуры и не по сезону сильные штормы.На этой неделе погода в Европе состояла из двух историй.

РЕКЛАМА

В Греции власти перебросили дополнительные силы пожарных на северо-восток страны, где пламя бушует в лесах с середины августа. Оно вспыхнуло с новой силой. В то же время территория, простирающаяся от Северной Италии до Австрии и Словении, пострадала от обильных дождей и ливневых паводков.

Тот факт, что изменение климата способствует возникновению экстремальных погодных явлений, не оспаривается даже в политических кругах. Новый куратор "Европейской зелёной сделки" вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович сказал нам в интервью на этой неделе:

_«Бездействие на данном этапе было бы худшим из возможных решений. Достаточно посмотреть на то, что происходило этим летом. Стало больше стихийных бедствий. Страшно представить себе, как будет выглядеть следующее лето, если мы не будем действовать".

ЕС продолжит расширяться

Марош Шефчович сменил Франса Тиммерманса, который ушел из Еврокомиссии, чтобы участвовать в выборах в Нидерландах в ноябре. Если он станет следующим премьер-министром этой страны, то, вероятно, столкнется - вместе со своими коллегами из ЕС - с серьёзной проблемой: расширением Евросоюза.

Эта тема была на втором плане в течение многих последних лет, но теперь она привлекает к себе повышенное внимание из-за последствий войны в Украине.

На этой неделе председатель Совета ЕС Шарль Мишель выступил с неожиданным предложением:

«Мы должны говорить о сроках, мы должны говорить о нашей домашней работе, и у меня есть предложение. Готовя следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель: я считаю, что к 2030 году мы должны быть готовы к расширению с обеих сторон».

2030 год – это меньше чем через семь лет! Реакция на предложение Мишеля практически нулевая.

Ключевую роль в процессе расширения играет Европарламент, поскольку он должен ратифицировать договоры о присоединении с подавшими заявки странами. Давайте послушаем человека, который осуществляет надзор за этим процессом.

Ко мне присоединяется Дэвид Макаллистер, председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Гробе: Позвольте мне начать с простого вопроса: нацелить следующий раунд расширения на 2030 год – это хорошая идея?

РЕКЛАМА

Макаллистер: Процедура вступления в Европейский Союз очень ясна. Согласно нашим договорам, страна, которая уважает наши ценности и стремится их продвигать, в конечном итоге может присоединиться к ЕС. Конечно, это длительный процесс, необходимо соблюсти все условия. Поэтому я бы не стал так сильно акцентировать внимание на конкретной ситуации. Но какая-нибудь страна может присоединиться к Евросоюзу, когда она будет действительно к этому готова. Это значит, в конечном итоге, что нужно соблюсти все условия - финансовые, экономические, политические и судебные.

Гробе: Еврокомиссия по сути отвергла предложение Шарля Мишеля, заявив, что членство в ЕС должно быть заслуженным и не может быть ускорено. На мой взгляд, такие публичные разногласия создают не тот сигнал, который они хотят послать…

Макаллистер: Я бы не стал переоценивать эти разногласия. И Совет, и Комиссия, и, кстати, также Европарламент выступают за присоединение других стран к Евросоюзу. Мы все согласны с тем, что, конечно, этот процесс должен основываться на заслугах, и что каждую страну необходимо оценивать индивидуально. В конце концов, в Евросоюз вступают не по очереди, как в караване, а соревнуются за это, как на регате. Страна, которая готова присоединиться к Евросоюзу, будет принята в нашу семью наций.

7 лет на реформы и подготовку новых членов

Гробе: Французский президент Макрон снова заявил, что ЕС должен сначала реформировать себя, прежде чем можно будет принять в него новых членов. Насколько это реалистично, учитывая тот факт, что война в Украине усилила призывы ускорить процесс расширения?

Макаллистер: Что ж, президент Макрон прав. Да, Евросоюз нуждается в реформировании. Но, имея уже 27 членов, трудно перестроить нашу организацию, которая всё ещё основана на правилах, разработанных для девяти, 12 или 15 государств. В ближайшие несколько лет нам действительно нужно реформировать Евросоюз, сделать его более эффективным, более демократичным, более открытым для граждан, а с другой стороны, подготовиться к приему новых членов. Эти две задачи могут выполняться параллельно. Нам необходимо провести реформы, и нам необходимо поддержать потенциальных членов, которые по-настоящему хотят присоединится к нашему блоку. Я считаю, что Евросоюз не должен быть закрытым клубом из 27 государств. Мы должны оставаться открытыми для новых членов.

РЕКЛАМА

Гробе: Я хочу, чтобы вы угадали: сколько стран будет в ЕС после 2030 года?

Макаллистер: Я ожидаю, что мы потратим следующие семь лет на реформирование нашего Евросоюза и поддержку потенциальных стран-членов, и тогда в ЕС будет больше 27 государств. Осуществить это к 2030 году - в наших силах. В конечном итоге, задача любой страны-кандидата состоит в том, чтобы на деле принять и реализовать все необходимые реформы.

Подозрительная гибель Пригожина

Вступит ли Украина в ЕС в обозримом будущем , зависит от исхода войны, когда бы она не прекратилась.

На этой неделе завершился один из довольно причудливых эпизодов этой войны - похоронами Евгения Пригожина.

Частное погребение главы группы наемников "Вагнер" прошло в Санкт-Петербурге после подозрительной авиакатастрофы спустя два месяца после того, когда в ходе короткого мятежа он бросил вызов власти Владимира Путина.

РЕКЛАМА

Обстоятельства того, как разбился самолёт, остаются неясными. Мы, возможно, больше ничего не узнаем. На этой неделе Кремль объявил, что о международном расследовании катастрофы не может быть и речи".