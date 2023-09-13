Евродепутаты спорят о миграционном соглашении ЕС с Тунисом

Евросоюз хочет договориться об ограничении миграции к себе через Средиземное море со странами Северной Африки. Однако многие из них подозреваются в нарушении прав человека. На Сессии в Страсбурге евродепутаты пытаются решить, совместимы ли эти два обстоятельства

В Европарламенте разгорелся спор по поводу миграционного соглашения ЕС с Тунисом, который обвиняется в нарушении прав человека.

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Зелёный евродепутат Тинике Стрик:

"Мигрантов и беженцев преследуют и подвергают жестокому обращению. Сделка с Тунисом приводит только к новым к репрессиям, убийствам и большей миграции".

Либеральный евродепутат Софи ин ’т Велд:

"У нас перед глазами стоит образ умершей матери и ее дочери в пустыне. Такие трагедии оплачены европейскими деньгами".

Левый евродепутат Малин Бьёрк:

"Евросоюз, который так поступает, - это потерянный ЕС. Этот ЕС ведет другие страны к упадку. Это ЕС, который не отстаивает демократию и права человека".

Евродепутат-социалист Брандо Бенифей:

"Это одна из многих бесполезных попыток установить контроль над границами ЕС, несмотря на нарушения прав человека".

Другие считают сделку с Тунисом средством борьбы с контрабандой людей и сдерживания миграции в Евросоюз.

Правоцентрист Сара Скиттедаль:

"Соглашение между ЕС и Тунисом необходимо для сохранения строгого контроля над границами ЕС".

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Независимый евродепутат Николя Бей:

"Отказ ложным просителям убежища - лучшее решение для защиты наших внешних рубежей. Не нужно впускать таких людей. Это остановит других от прибытия к нам".

Евродепутаты от всех партий говорят, что реализация договорённости с Тунисом идет слишком медленно.

Либерал Жан-Кристоф Оэтьен:

"За шесть недель, прошедших с момента подписания соглашения, число мигрантов из Туниса в Европу выросло на 70%. Я считаю, что это соглашение не работает".

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Между тем, Еврокомиссия пожелала, чтобы миграционное соглашение с Тунисом стало образцом для аналогичных сделок с другими странами Северной Африки.

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