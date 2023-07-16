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ЕС - Тунис: пакт о сдерживании миграции

Подписание соглашения между Евросоюзом и Тунисом
Подписание соглашения между Евросоюзом и Тунисом Авторское право Fotograma EBU
 Кнарик Хачатрян

Тунис и Евросоюз подписали соглашение о "стратегическом партнерстве". Для борьбы с нелегальной мирацией и торговлей людьми ЕС предоставит Тунису 100 млн евро

Тунис и ЕС подписали соглашение о "стратегическом партнерстве", которое будет сосредоточено на нелегальной миграции и попытается бороться с торговлей людьми. Для этого Брюссель предоставит Тунису 100 млн евро финансирования .

Тунис ежегодно является отправной точкой для тысяч мигрантов, пересекающих Средиземное море, взяв курс на Европу. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая страну с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, приветствовала соглашение.

Сделка должна быть одобрена странами-членами ЕС.

Фон дер Ляйен написала в Твиттере: _"Наша команда очень усердно работала, чтобы быстро подготовить надежный пакет, который является инвестицией в наше общее процветание, стабильность и в будущие поколения /.../_Мы будем сотрудничать в вопросах пограничного контроля, борьбы с контрабандой, возвращения и устранения коренных причин при полном соблюдении международного права..[...] Не менее важна наша работа по содействию законной легальной миграции".

С начала года в Италию прибыло более 75 тыс мигрантов, тогда как за весь прошлый год - 31 тыс.

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