ЕС - Тунис: пакт о сдерживании миграции

Тунис и Евросоюз подписали соглашение о "стратегическом партнерстве". Для борьбы с нелегальной мирацией и торговлей людьми ЕС предоставит Тунису 100 млн евро

Тунис и ЕС подписали соглашение о "стратегическом партнерстве", которое будет сосредоточено на нелегальной миграции и попытается бороться с торговлей людьми. Для этого Брюссель предоставит Тунису 100 млн евро финансирования .

Тунис ежегодно является отправной точкой для тысяч мигрантов, пересекающих Средиземное море, взяв курс на Европу. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая страну с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, приветствовала соглашение.

Сделка должна быть одобрена странами-членами ЕС.

Our teams have worked very hard to deliver rapidly on a strong package, which is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations.



It is built on 5 pillars ↓ https://t.co/xYKDk3tisJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2023

Фон дер Ляйен написала в Твиттере: _"Наша команда очень усердно работала, чтобы быстро подготовить надежный пакет, который является инвестицией в наше общее процветание, стабильность и в будущие поколения /.../_Мы будем сотрудничать в вопросах пограничного контроля, борьбы с контрабандой, возвращения и устранения коренных причин при полном соблюдении международного права..[...] Не менее важна наша работа по содействию законной легальной миграции".

С начала года в Италию прибыло более 75 тыс мигрантов, тогда как за весь прошлый год - 31 тыс.