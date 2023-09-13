Глава Еврокомиссии "отвечает на зов истории"

Глава Еврокомиссии выступила с речью "О положении Союза". Урсула фон дер Ляйен говорила о поддержке Украины, соперничестве с Китаем, зелёных технологиях.

Европейский Союз отвечает на «зов истории». Таков был главный и полный символизма посыл речи председателя Еврокомиссии "О состоянии Союза", произносимой каждый год.В центр своего нынешнего обращения к Европарламенту в Страсбурге Урсула фон дер Ляйен поставила экономические вопросы. Она указала, в частности, на несправедливую, по её мнению, торговую практику Китая:

РЕКЛАМА

"Глобальные рынки сейчас наводнены более дешевыми китайскими электромобилями. Их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий. Это приводит к деформации нашего рынка. Мы считаем это искажение неприемлемым как внутри наших стран, так и извне. Сегодня я могу объявить, что Еврокомиссия начинает антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей, поступающих из Китая».

Одной из ключевых тем речи стало повышение конкурентоспособности ЕС. Фон дер Ляйен считает, что его необходимо достичь за счет более тесного сотрудничества государств с малым и средним бизнесом, а также используя сильные стороны блока в глобольном соревновании. Еврокомиссия делает ставку на развитие искусственного интеллекта, внедрение экологически чистых технологий при поддержке существующих производств, чтобы обеспечить эффективный зелёный переход.

«От ветра до стали, от аккумуляторов до электромобилей - наши амбиции кристально ясны: будущее нашей индустрии чистых технологий должно создаваться в Европе. Такова наша задача" .

Глава Еврокомиссии подтвердила поддержку Союзом Украины, объявив о намерении продлить для прибывших в ЕС украинцев срок временной защиты. Она сообщила, что открываются двери для новых стран-членов. Расширение Евросоюза будет происходить параллельно с его реформированием, в том числе посредством внесения изменений европейские конвенции и договоры, если и где это необходимо. Перечислены государства, стоящие в очереди на вступление:

«Европарламент громко об этом заявил. Будущее Украины – в нашем Союзе. Будущее Западных Балкан – в нашем Союзе. Будущее Молдавии – в нашем Союзе».

До следующих европейских выборов осталось девять месяцев. Фон дер Ляйен сообщила, что представленные ею в 2019 году политические принципы реализованы более, чем на 90%. Это можно рассматривать как основу предвыборного манифеста этого правоцентриста из Германии и её заявку на руководство новым составом Еврокомиссии.

«Европе пора снова мыслить масштабно и писать свою собственную судьбу!"