By Maria Psara

Генсек НАТО заявил, что падение в Румынии беспилотника свидетельствует о напряженности у границ альянса. Йенс Столтенберг сказал, что нет признаков преднамеренного российского нападения на страну-члена блока.

Румыния уведомила союзников по НАТО о падении на её территорию недалеко от границы с Украиной обломков предполагаемого российского беспилотника. В последние нескольких дней Киев сообщал о взрывах дронов в том районе, и Бухарест начал расследовать это происшествие. Между тем, генеральный секретарь НАТО заявил, что оно свидетельствуют о риске инцидентов и аварий в приграничной зоне альянса. Выступая в Европарламенте, Йенс Столтенберг сказал, что не знает о преднамеренном нападении на одну из союзных стран:

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«У нас нет никакой информации, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования. Независимо от этих результатов, мы наблюдаем много боевых действий, а также воздушных атак вблизи границ НАТО. Имели место также инциденты в Польше и других странах. Поэтому мы усилили бдительность. Мы внимательно следим за тем, что происходит вблизи наших границ. Мы также увеличили свое присутствие в восточной части альянса."

Но заседающие в Брюсселе евродепутаты встревожены. Румынский либерал Влад Георге сказал, что НАТО и власти его страны должны делать больше для её защиты:

"Меня больше всего беспокоит тот факт, что власти, судя по всему, ничего не делают. Мы хотим видеть там войска. Мы хотим услышать планы НАТО и Румынии относительно того, что они делают против этих дронов. Если они пролетели один или два раза, это наверняка может произойти снова».

Столтенберг проинформировал парламент о состоянии европейской безопасности и о сотрудничестве ЕС с НАТО. Депутаты спрашивали генсека о возможности скорейшего предоставления членства Швеции. Ратификация её заявки заблокирована Турцией и Венгрией. Греческий социалист Никос Папандреу сказал, Анкаре не следует шантажировать Стокгольм темой расширения:

«Мы должны сохранять наши общие ценности. Турция должна позволить Швеции присоединиться без каких-либо условий. Я спрашивал об этом господина Столтенберга. Используя свой статус и престиж, он делает все возможное, чтобы так и произошло".

Генсек заверил законодателей, что Швеция станет 32-м членом НАТО как можно скорее. После российского вторжения в Украину в альянс уже вступила Финляндия.