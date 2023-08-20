Война в Украине: надежды на Швецию и авиаудар по выставке дронов

Украина и Швеция планируют начать совместное производство шведских бронемашин CV-90 в Украине. Россия нанесла ракетный удар по Черниговскому драматическому театру во время слета производителей дронов и учебных школ по аэроразведке

Украина и Швеция начнут совместное производство шведских бронемашин CV-90 в Украине. По словам президента Зеленского, находящегося с визитом в Стокгольме, соглашение "детально проработано".

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CV-90 - это боевая машина пехоты. Она может перевозить, помимо экипажа, небольшое подразделение, а также тяжелое вооружение, например, зенитную установку.

Украинская армия уже получила несколько CV-90. В феврале 2023 года Швеция заявила, что отправит 50 машин. Киев подтвердил получение в июле. В августе российская армия сообщила о захвате одной такой машины в Луганской области.

На фоне отсрочки возможности получения американских истребителей 4-го поколения Зеленский и премьер-министр Швеции Кристерссон обсудили перспективу поставки истребителей Gripen шведского производства. По словам Зеленского, уже начались испытательные полеты "с участием" украинских летчиков. Кроме Швеции, "Грипены" стоят на вооружении еще нескольких стран, например, Финляндии и Венгрии.

В Украине после разрушительного российского обстрела Театральной площади в городе Чернигове объявлен трехдневный траур (19-21 августа). По последним данным, погибли 7 человек и по меньшей мере 140 ранены.

По данным украинских СМИ, ракетный удар по Черниговскому музыкально-драматическому театру был нанесен во время слета производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки".