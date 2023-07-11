Саммит НАТО в Вильнюсе: Столтенберг ответил на критику Зеленского

Euronews

"Мы выдадим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены", - Йенс Столтенберг

НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. Так Столтенберг прокомментировал критику президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский написал в соцсетях: "Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины". "Для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор".

Cтолтенберг заявил журналистам, что Украина станет членом НАТО, а для вступления в альянс ей не потребуется План действий относительно членства.

"Мы выдадим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены", — сказал Столтенберг.

"Союзники приняли ключевые решения в критический для нашей безопасности момент. Мы согласовали пакет мер по укреплению Украины и обеспечению ее четкого пути в НАТО. Мы также утвердили наши оборонные планы, самые всеобъемлющие со времен холодной войны, подкрепив их твердым обязательством увеличивать инвестиции в оборону".