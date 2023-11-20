Столтенберг обвинил Россию во вмешательстве

Турне Столтенберга по Западным Балканам: генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в злонамеренном вмешательстве с целью дестабилизации региона
Свой четырёхдневный визит в регион Западных Балкан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал с Сараева, выразив обеспокоенность по поводу ситуации в Боснии и Герцеговине - несколько месяцев назад здесь возникла сепаратистская угроза со стороны Республики Сербской, предположительно находящейся под влиянием Кремля.
Из Сараева Столтенберг направился в Приштину, где пообещал помочь урегулировать трения с Белградом.
На вторник у генерального секретаря Североатлантического альянса запланирована встреча в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.
Турне Столтенберга завершится в среду в Северной Македонии.