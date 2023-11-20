Столтенберг обвинил Россию во вмешательстве

By Euronews

Турне Столтенберга по Западным Балканам: генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в злонамеренном вмешательстве с целью дестабилизации региона

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Свой четырёхдневный визит в регион Западных Балкан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал с Сараева, выразив обеспокоенность по поводу ситуации в Боснии и Герцеговине - несколько месяцев назад здесь возникла сепаратистская угроза со стороны Республики Сербской, предположительно находящейся под влиянием Кремля.

"Мы обеспокоены сепаратистской и раскольнической риторикой, а также вредоносным иностранным вмешательством, в том числе со стороны России. Эта ситуация угрожает подорвать стабильность и препятствует реформам. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Из Сараева Столтенберг направился в Приштину, где пообещал помочь урегулировать трения с Белградом.

Мы сделаем все необходимое для поддержания спокойной, безопасной обстановки и свободы передвижения для всех людей в Косове. Стабильность в регионе зависит от всех сторон, которые предпочтут дипломатию насилию, и от выполнения существующих обязательств. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

На вторник у генерального секретаря Североатлантического альянса запланирована встреча в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

Турне Столтенберга завершится в среду в Северной Македонии.