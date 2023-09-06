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Сирийские беженцы проиграли дело против Frontex в Суде общей юрисдикции

Сирийская семья, бежавшая от насилия в своей деревне, сидит на земле в лагере для перемещенных лиц недалеко от границы с Турцией.
Сирийская семья, бежавшая от насилия в своей деревне, сидит на земле в лагере для перемещенных лиц недалеко от границы с Турцией. Авторское право Khalil Hamra/AP
By Mared Gwyn Jones
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Историческое дело, возбужденное сирийскими беженцами против пограничной службы ЕС Frontex, отклонено Судом общей юрисдикции. Это стало серьезным ударом для правозащитников.

Пару лет назад семья сирийцев, стремившаяся остаться в Евросоюзе, возбудила иск в Суде общей юрисдикции ЕС. Беженцы требовали компенсации за их депортацию в Турцию от Frontex. Но в решении, опубликованном в среду, люксембургский суд заявил, что, поскольку эта пограничная служба не имеет полномочий рассматривать заявления о предоставлении убежища, она не может нести ответственность за последствия.  «Неудовлетворительным» назвали решение представляющие истцов юристы, в том числе специалист по правам человека Лиза-Мари Комп.

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"Сирийская семья очень разочарована решением суда. Эти люди надеялись, что суд признает страдания, которые им пришлось пережить. Они были возвращены в Турцию без какого-либо оформления реадмиссии. То, как с ними при этом  обращались, особенно с детьми, очень страшно. Их разлучили с родителями и по отдельности выдворили в сопровождении пограничника. М__ожно себе представить, что детям в возрасте от 1 до 6 лет это было невероятно страшно".

Иск был возбуждён в 2021 году, через пять лет после того, как сирийскую семью депортировали самолетом в Турцию с греческого острова Кос, несмотря на то, что она обратилась за международной защитой. Юристы считают, что решение о закрытии дела поднимает фундаментальные вопросы о полномочиях и ответственности Frontex:

"Мы должны понимать, что Frontex – это агентство Евросоюза с большой властью над жизнью людей. В Союзе, основанном на верховенстве закона, большая власть должна идти рука об руку с подотчетностью. Однако если мы посмотрим на сегодняшнее решение, то отдельные лица не могут привлекать Frontex к ответственности за то, как национальные погранслужбы проводят совместные операции. Это оставляет брешь в подотчетности, брешь в защите основных прав".

Личности членов семьи,  том числе четырех детей, на протяжении всего рассмотрения дела сохранялись в тайне, никакие фотографий или видеозаписи о них не публиковалось. Адвокат сообщила, что сирийские беженцы собираются пойти на дальнейшие юридические шаги.

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