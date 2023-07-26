Euronews in Brussels

Наблюдательный орган Евросоюза в среду начал расследование того, какую роль сыграло агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex в одном из самых смертоносных кораблекрушений мигрантов в новейшей истории.

Среди документов, к которым потребовала предоставить доступ омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли, - официальный отчет агентства по внешним границам Союза о том, как развивались события, когда 14 июня у берегов Греции затонуло судно Adriana.

На борту рыболовецкого баркаса находились до 750 человек. Выжили только 104, найдены были 82 тела.

Трагедия вновь вызвала резкую критику в адрес греческой береговой охраны, а также Frontex, которые обвиняются в том, что не предприняли необходимых действий, способных предотвратить кораблекрушение.

Представители Frontex заявили, что после обнаружения переполненного судна они предложили помощь греческим властям, но оба звонка остались без ответа. В то же время греческие власти попытались обосновать свои действия: на подмогу было послано судно, но оно не предложило никакой помощи после того, как капитан траулера, по сообщениям, отказался от неё, чтобы продолжить плыть в сторону Италии.

На национальном уровне начато расследование, но О'Рейли в своем заявлении отметила, что "роль Frontex в поисково-спасательной операции также нуждается в уточнении".

Трагедия такого масштаба требует от всех причастных к ней лиц осмысления своих обязанностей и ясного понимания общественностью того, кто несет ответственность за эти смерти Эмили О'Рейли омбудсмен ЕС

О'Рейли пояснила,что её офис "сосредоточит внимание на роли Frontex". В настоящее время сотрудники пытаются собрать воедино события, которые привели к опрокидыванию судна и гибели по меньшей мере 500 человек.

"Миграция в Европу будет продолжаться, и от ЕС зависит, будет ли он действовать таким образом, чтобы поддерживать основные права и не упускать из виду человеческие страдания, которые заставляют людей искать лучшей жизни за пределами своих стран", - заявила омбудсмен.

В рамках расследования, проводимого по собственной инициативе, О'Рейли также просит предоставить подробную информацию о том, как национальные власти и Frontex обмениваются информацией о поисково-спасательных операциях и о правилах использования камер, установленных на лодках во время совместных операций. Она также требует разъяснений по поводу того, сообщает ли Frontex о нарушениях фундаментальных прав при взаимодействии национальных властей с судами НПО, спасающими людей на море.

В последние годы и греческая береговая охрана, и Frontex обвиняются в нарушении основных прав человека, поскольку они либо проводят операции по вытеснению мигрантов в море, либо закрывают на это глаза.

В конце прошлого года произошла утечка информации из**отчета OLAF**, агентства ЕС по борьбе с мошенничеством, в котором были зафиксированы многочисленные случаи вытеснения мигрантов в Эгейское море в период с 2020 по 2021 год, которые были скрыты Frontex.

Скандал привел к отставке Фабриса Леггери с поста руководителя Frontex, а его преемник Ханс Лейтенс пообещал покончить с этой практикой после вступления в должность.

В среду офис омбудсмена также объявил, что в конце этого года начнет второе расследование роли институтов ЕС в обеспечении соблюдения основных прав при осуществлении пограничного контроля.

Еврокомиссия всегда утверждала, что управление границами является компетенцией государств-членов ЕС и что любые возможные нарушения международного и гуманитарного права должны осуществляться национальными властями.

Комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон подтвердила эту позицию во время допроса в комитете по юстиции Европарламента в начале этого месяца.

Отвечая на вопрос о том, может ли исполнительная власть ЕС способствовать проведению независимого и прозрачного расследования июньского кораблекрушения, она подчеркнула, что "государства-члены несут ответственность за такого рода расследования [...] мы должны доверять судебной системе государств-членов".

"Существует настоятельная необходимость в проведении тщательного, прозрачного и эффективного расследования, и я согласна, что это важно по многим причинам, не в последнюю очередь для репутации Греции", - добавила она.

Расследования, проведенные Грецией за последние несколько лет в связи с обвинениями в нарушении прав человека при работе с мигрантами, всегда признавали вину ее ведомств.