Интервью посла США при ЕС: "Путин уже проиграл войну"

By Méabh Mc Mahon

Постпред Соединённых Штатов при Евросоюзе сказал в интервью Euronews, что встреча в верхах Россия-КНДР подтвердит правильность стратегии Запада. Марк Гитенстейн считает, что президент Путин уже проиграл войну.

Постоянный представитель Соединённых штатов при Евросоюзе заявил во вторник в интервью корреспонденту Euronews Мейв МакМахон, что встреча руководителей России и КНДР подтвердит правильность стратегии Запада в отношении Москвы. Марк Гитенстейн считает, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл войну:

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Гитенстейн: Обращение Путина к Северной Корее за оружием показывает, что наша стратегия работает. Наш экспортный контроль и санкции отбросили его армию обратно в 19-й век. Российский лидер просит о военной технике страну, с которой он никогда бы раньше не вёл об этом переговоры. Для меня это показатель неудачи Путина и нашего успеха.

МакМахон: На этой неделе мы видели президента России с главой турецкого государства. Владимир Путин угрожал Эрдогану: мол, если вы не прекратите санкции, мы не подпишем новую зерновую сделку в Черном море. Как вы на это реагируете?

Гитенстейн: Слушайте, самое главное - не верить путинской лжи. Он бомбит зернохранилища. Он развязал эту войну. Он единственный, кто вызывает продовольственный кризис во всем мире. Люди голодают из-за его решений.

МакМахон: Здесь, в Брюсселе, полагаются на Вашингтон, на вас. Вы ощущаете поддержку? Американцы, которые выберут президента в следующем году, по-прежнему будут поддерживают украинцев?

Гитенстейн: Мне хочется верить, что американцы во многом похожи на меня. Я смотрю телевизор каждый день, часто это похоже на фильмы о Второй мировой войне. Когда мы видим, как россияне бомбят родильные отделения больниц или взрывают жилые дома, естественный моральный инстинкт требует от нас что-то с этим сделать. Я думаю, что именно это ощущает большинство людей в Соединенных Штатах. Я знаю, я ними об этом разговариваю. Даже сенаторы-республиканцы, с которыми я часто общаюсь, когда они приезжают сюда, говорят мне то же самое. Мы будем с вами до тех пор, пока мы вам нужны.

МакМахон: Так считают все американцы? Видим ли мы это в избирательной кампании?

Гитенстейн: Не все. Но их достаточно. На нашей стороне все демократы. Я уверен, что у нас все будет хорошо.

МакМахон: Многие официальные лица США критиковали украинское контрнаступление, называя его слишком медленным...

Гитенстейн:Многие люди довольны тем, как это происходит, они понимают, как трудно преодолеть такую оборону при том, что есть фашистское правительство, которым правят военные, готовые на все. Трудно сломать эту хватку. Но украинцы делают то же, что мы во время Второй мировой войны. Я только что вернулся с пляжей в Нормандии, где тогда высадились союзники, я увидел, насколько это сложно. Я уверен, что украинцы в этом одержат победу, и я уже знаю, что Путин проиграл.