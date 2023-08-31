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ЕС отвыкает от российского газа, несмотря на рост импорта СПГ - Еврокомиссия

Танкер-шаттл для перевозки СПГ пришвартован у терминала СПГ на севере Германии.
Танкер-шаттл для перевозки СПГ пришвартован у терминала СПГ на севере Германии. Авторское право Stefan Sauer/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Mared Gwyn Jones
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Импорт ископаемого топлива из России резко сократился, подчеркнула Еврокомиссия после сообщений о том, что закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) выросли на 40% по сравнению с довоенным уровнем.

Евросоюз признал, что импорт в него сжиженного природного газа из России увеличился на 40% за время её войны в Украине. Однако Брюссель утверждает, что в целом закупки у Москвы ископаемого топлива упали.

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи:

"ЕС полностью прекратил импорт российского угля. Он сократил импорт российской нефти примерно на 90% и сократил общий импорт газа примерно на две трети. Так что, даже если объёмы закупок СПГ увеличились, они остаются на малом уровне и представляют очень малую долю в общем объёме импорта энергоносителей".

ЕС обязался сократить поставки энергоносителей из России за счет смены поставщика и перехода на возобновляемые источники. Однако прибрежные Испания, Бельгия и Франция входят в пятерку крупнейших покупателей российского СПГ, которую возглавляет Китай.

"В этих государствах-членах ЕС имеются терминалы для приёма такой жидкости. Но эту проблему мы решаем на общеевропейском уровне".

Посмотрите видеосюжет на эту тему.

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