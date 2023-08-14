Польша и Нидерланды - в числе решающих выборов в ЕС в этом году

Миллионы избирателей в Европейском Союзе придут на избирательные участки до конца года, причем за ходом голосования в Польше и Нидерландах, вероятно, будут пристально следить во всем блоке.

Парламентские выборы в Польше назначены на 15 октября, на них лидирует правящая правонационалистическая партия "Право и справедливость" (PiS). Однако оппозиционная "Гражданская платформа", возглавляемая бывшим премьер-министром и председателем Европейского совета Дональдом Туском, набирает все большую популярность.

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PiS надеется, что ей удастся остаться у власти на третий срок. До сих пор ее деятельность характеризовалась конфликтами с Брюсселем по таким вопросам, как независимость судебных органов и СМИ, права женщин и меньшинств, а также климатические цели.

Голландские избиратели проголосуют 22 ноября. Ожидаемые выборы были назначены после того, как в начале июля коалиционное правительство во главе с премьер-министром Марком Рютте распалось из-за разногласий по поводу миграции.

Рютте, прозванный "тефлоновым Марком" за способность преодолевать предыдущие политические кризисы и оставаться у власти, объявил о своем уходе из политики .

Его консервативная партия VVD имеет высокие показатели, но ее партнеры по коалиции, центристский Христианский союз и социально-либеральная D66, отстают от популистской партии протеста фермеров BBB и ультраправой PVV.

Лейбористская партия (PvdA) и "зеленые" надеются противостоять росту этих двух партий, объединив усилия и сплотившись вокруг Франса Тиммерманса, который возвращается в национальную политику после 10 лет работы в качестве "климатического царя" ЕС.

Другие парламентские выборы в ЕС состоятся в Словакии (30 сентября) и Люксембурге (8 октября).

В Испании также может быть назначено новое голосование после того, как выборы, состоявшиеся в июле после распада коалиции, возглавляемой премьер-министром-социалистом Педро Санчесом, не принесли результатов. Ни оппозиционная Народная партия, ни социалисты Санчеса не набрали достаточного количества голосов для самостоятельного управления страной, а результаты выборов также затруднили создание коалиций.