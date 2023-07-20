Euronews

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс объявил о намерении вернуться из общеевропейской в нидерландскую политику. Он возглавит объединенный список социалистов и "зеленых" на выборах в ноябре.

Франс Тиммерманс может стать следующим премьер-министром Нидерландов: в четверг исполнительный вице-председатель Еврокомиссии объявил о намерении вернуться из Брюсселя в Гаагу.

Заместитель Урсулы фон дер Ляйен возглавит объединенный список социалистов (Партия труда) и "зеленых" ("Зеленые левые") на следующих всеобщих выборах, назначенных на 22 ноября.

Коалиционное правительство премьера Марка Рютте, который управлял страной с 2010-го года, распалось в начале июля из-за разногласий в области миграционной политики. Он дал понять, что не будет баллотироваться на новый срок.

62-летний Франс Тиммерманс работал в Брюсселе десять лет. В последнее время он занимался внедрением инициатив по борьбе с изменением климата. До этого он долго служил в нидерландском министерстве иностранных дел, в том числе был секретарем в посольстве в Москве.

В 2012-2014-гг Тиммерманс занимал пост министра иностранных дел Нидерландов — во время его нахождения в должности над Донецком был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого находились почти 200 граждан Нидерландов.