Медицинская эвакуация: больницы ЕС приняли более 2 300 украинских пациентов

С начала вторжения России в Украину ЕС координировал медицинскую эвакуацию более 2 300 украинских пациентов в европейские больницы

Пациенты с боевыми ранениями и тяжелыми заболеваниями, которые в настоящее время не могут пройти лечение в Украине, переведены в больницы 21 европейской страны в рамках программы, запущенной ЕС в марте 2022 года.

Система здравоохранения Украины оказалась под огромным давлением после начала российского вторжения. Поскольку многие сотрудники оказывают помощь раненым на линии фронта, пациентов, нуждающихся в специализированном лечении, часто приходится переводить в другие больницы за пределами Украины.

Механизм гражданской защиты ЕС финансирует медицинские эвакуации, которые координируются из центра, расположенного около польского города Жешува, недалеко от украинской границы.

Центр медэвакуации обеспечивает уход и поддержку пациентов, прибывающих из Украины, прежде чем они будут отправлены на лечение в больницу другой европейской страны. Два раза в неделю выполняются финансируемые Норвегией рейсы, которые доставляют пациентов из Жешува в страны, предлагающие дальнейшее лечение.

Эта схема была разработана для того, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения граничащих с Украиной стран, в том числе Польши и Словакии, поскольку приток беженцев туда приводит к перегрузке больниц.

Более 370 из этих пациентов получили помощь для возвращения в Украину по окончании лечения.

В июне этого года Всемирная организация здравоохранения запустила 18-месячный проект, финансируемый Еврокомиссией и направленный на укрепление процессов медицинской эвакуации и репатриации в Минздраве Украины. В рамках проекта особое внимание будет уделено безопасному возвращению пациентов, закончивших курс лечения за рубежом и желающих вернуться в Украину.