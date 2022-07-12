Украина: госпиталь на рельсах

Число жертв и пострадавших в результате военных действий на востоке Украины растёт с каждым днём. На станцию Покровская в Донецке без перерыва прибывают машины скорой помощи. Раненых выгружают и размещают в госпитале - в санитарном поезде. Из Покровской ему предстоит развезти нуждающихся в медицинской помощи в те больницы, где есть свободные места.

В поезде раненых размещают в трёх вагонах, оборудованных как обычные палаты, или в вагоне-реанимации. Железнодорожный состав оснащён электрогенератором, запасом кислорода и медицинским оборудованием.

**Альбина Жаркова, представитель организации "Врачи без границ":

**_"Наш поезд может перевозить до 40 пациентов за раз. На самом деле, он совершенно необходим - ведь нет иных путей эвакуировать сразу такое число раненых"._

Несмотря на повторяющиеся и похожие истории ранений, врачи полны сострадания. Один мужчина, например, работал у себя в саду, когда прилетел снаряд.

"Я только отвернулся - а тут взрыв. Пыль вся в лицо... Я посмотрел вниз - руки все в крови, везде кровь течёт", - воспоминает он.

Эвакуируются и пациенты с хроническими болезнями.

"Наши онкологи уехали. Все краматорские специалисты. И всё - людям теперь не к кому обратиться чтобы получить медицинскую помощь, именно по онкологии", - сетует один из пассажиров.

Поезд направляется во Львов, на запад Украины. Все надеются на то, что пациенты там получат необходимый уход в безопасности.