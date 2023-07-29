Немецких ультраправых поведёт на выборы в Европарламент Максимилиан Кра

Евродепутат Максимилиан Кра возглавит кампанию немецких ультраправых на выборах в Европарламент в 2024 году. За него проголосовало большинство делегатов съезда партии "Альтернатива для Германии".

Вот уже второй день около 600 делегатов принимают участие в работе съезда партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Они съехались со всей страны в Магдебург, который считается оплотом ультраправых на востоке Германии. В субботу на съезде проголосовали за то, чтобы действующий член Европарламента Максимилиан Кра возглавил предвыборную кампанию партии на выборах в Европарламент в 2024 году. Кра поддержали 65,7% процентов делегатов.

"Сейчас мы самая вдохновляющая правая партия во всей Европе", — сказал он в своей речи.

Сейчас Альтернативу для Германии представляют в Европарламенте 9 депутатов, но на фоне роста рейтинга популярности по результатам недавних опросов, немецким ультраправым прочат в парламенте ЕС до 20 кресел.

АдГ также избрала Петра Быстрона, депутата баварского бундестага, на второе место в списке кандидатов партии в Европарламент. Рене Ауст из центральной земли Тюрингия был избран на третье место. Тюрингское отделение АдГ находится под следствием со стороны внутренних спецслужб, которые назвали его экстремистским.

Накануне Альтернатива для Германии решила присоединиться к европейской партии "Идентичность и демократия" (ID), в которую входят Французское национальное объединение и Итальянская лига. По данным последних соцопросов, АдГ в настоящее время поддерживают от 18% до 22% немецких избирателей.

В июне партия получила свой первый руководящий пост в городе Зоннеберг на востоке страны, а вскоре после этого впервые выиграла выборы мэра.

АдГ предлагает антимигрантскую политику и выступает за сведение самого Евросоюза к простому экономическому альянсу, при этом многие члены партии хотели бы, чтобы Германия вообще вышла из блока.

"Этот ЕС должен умереть, чтобы истинная Европа могла жить", — заявил Бьорн Хёке, председатель отделения АдГ в Тюрингии, известный своими скандальными высказываниями о Холокосте. В интервью телеканалу Phoenix он изложил свою концепцию создания нового Европейского союза государств.