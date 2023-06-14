"Альтернатива для Германии": может ли партия быть запрещена?

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Могут ли власти ФРГ запретить ультраправую "Альтернативу для Германии"? Дискуссия о будущем партии.

Недавнее исследование Немецкого института по правам человека, в котором обсуждается возможность запрета "Альтернативы для Германии" (АдГ), поставило ультраправую политическую партию в центр внимания.

В исследовании, опубликованном 7 июня, говорится, что АдГ сейчас представляет такую опасность для демократического порядка в стране, "что может быть запрещена Федеральным конституционным судом".

"Альтернатива для Германии" может быть запрещена на законных основаниях, поскольку её явными целями являются "ликвидация свободного демократического базового порядка" и "отмена гарантии человеческого достоинства", закрепленных в конституции Германии, утверждает институт.

Созданную в 2013 году АдГ обвиняют в антидемократических тенденциях, хотя официально она и поддерживает демократию в Германии.

Запрет "Альтернативы для Германии" уже обсуждался в ФРГ. В прошлом году суд постановил, что партия должна рассматриваться как потенциальная угроза демократии, что открывает путь для установления за ней наблюдения со стороны национальных служб безопасности.

Ранее в этом году Германия приняла решение признать молодежное крыло АдГ, "Молодую альтернативу для Германии", экстремистской группой. Формальное обвинение в экстремизме — то, на что страна может пойти, не издавая прямого запрета.

Немецкие спецслужбы также причисляют отделение партии в земле Тюрингия к правоэкстремистским группировкам. Ранее на этой неделе ее лидер Бьорн Хёке был обвинен в намеренном использовании нацистского лозунга на предвыборном мероприятии в мае 2021 года.

Бьорн Хёке Michael Reichel/AP

Сейчас, когда исследование Немецкого института прав человека вновь вызвало дискуссию о запрете партии в Германии, АдГ воспользовалась ситуацией и превратила свое осуждение в призыв к оружию для сторонников.

Ультраправая партия, выступающая против ислама, иммиграции и ЕС, беспокоит немецких политиков: её поддержка выросла с 10% в июне прошлого года до 18% сейчас, согласно данным опроса Politico.

Эффект бумеранга

Предложение о запрете АдГ "дало обратный эффект, потому что партия теперь пытается нарисовать другую картину в СМИ", говорит журналистка-расследовательница Фонда Амадеу Антонио, Уна Ивона Тиц, которая занимается изучением экстремизма и ультраправых.

"Сейчас они получают большую поддержку в Telegram, потому что объединяют своих сторонников и представляют себя как преследуемую партию в несправедливой системе, с которой они борются изнутри", — сказала она в интервью Euronews.

Хотя исследование было направлено на повышение осведомленности об угрозах, исходящих от АдГ, "мы видим, что оно ободрило их и фактически помогло им укрепить имидж АдГ, — пояснила Тиц. — Скоро пройдут выборы в Саксонии, и сейчас АдГ набирает около 30%. Мы опасаемся, что это еще больше придаст ей храбрости или приведет к тому, что люди, которые скептически настроены или пока воздерживаются, на самом деле пойдут голосовать за АдГ, потому что они воспринимают их как своего рода аутсайдера, с которым обращаются несправедливо".

На последних окружных выборах в Зоннеберге, в южной Тюрингии, состоявшихся в минувшие выходные, Роберт Штульманн от АдГ получил 46,7% голосов, опередив всех остальных кандидатов, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать второго тура выборов, который назначен на 25 июня.

Предыдущие попытки запретить избранную партию в Германии провалились и обернулись против ее организаторов — предварительный запрет ультраправой партии НДПГ в 2017 году был отклонен вторым сенатом Федерального конституционного суда.

Политики также с осторожностью относятся к предложению запретить "Альтернативу для Германии".

"Исследование вызвало онлайн-дебаты, а затем было подхвачено политиками всего политического спектра, — сказала Тиц. — Так, политики из ХДС, СДПГ и левых бойкотировали предложение о запрете или скептически отнеслись к запрету, потому что сочли его неуместным".

"Например, Себастьян Хоффманн [из СДПГ] говорил об АдГ как об антиконституционной партии, но, с другой стороны, он видит главную цель в том, чтобы поместить АдГ в своего рода политический лимб, где её больше не изберут, и таким образом избежать запрета".

Невозможная дилемма

Идея запрета партии не только политически чревата, но и ставит многих перед моральной дилеммой. Как сказал профессор Принстонского университета Ян-Вернер Мюллер в статье 2013 года, демократические страны "прокляты, если они запрещают, и прокляты, если они не запрещают" экстремистские партии.

Хотя запрет популярной партии может подорвать основы демократии, по его словам, оставлять страну подверженной угрозе экстремизма может быть опасно и "в конечном итоге не позволит защитить демократию".

"Существует спектр того, насколько далеко может зайти государство, чтобы действовать против экстремистских групп, — сказал Euronews директор программы об экстремизме в Университете Джорджа Вашингтона Лоренцо Видино. — И это основано на разных историях, разных конституционных, социальных и культурных подходах. Нет правильного или неправильного пути".

"Ку-клукс-клан в Америке легален, — сказал он. — Они могут проводить митинги, сжигать кресты — иногда они это делают. Это происходит по целому ряду причин, основанных на конституции и свободе слова. Эти группы все еще контролируются государством, "но запретить внутреннюю экстремистскую группу в Америке практически невозможно".

Демонстрация против инфляции и за энергетическую безопасность, организованная АдГ. Берлин, Германия. 8 октября 2022. Michael Reichel/AP

На другом конце спектра он указывает на такие страны, как Германия. "Там очень низкая терпимость к экстремистским группам, даже если они не проявляют прямого насилия. Это, конечно, вытекает из истории Германии".

Даже в тех странах, где экстремистские партии могут быть запрещены, это решение "никогда не принимается легкомысленно по целому ряду причин", отмечает специалист. "Прежде всего, это сложный юридический процесс. Но есть и политическая сторона, которая приводит к вопросу о том, не запретить ли нам экстремистские группы слева, например, экологические".

Есть и практический вопрос, сказал Видино. "Если вы запрещаете группу, она не просто исчезает. У АдГ миллионы сторонников — проблема, которую она представляет, не решается после запрета партии. На самом деле, распустив партию, вы можете потерять контроль над ней".

Так что же делать?

По мнению Видино, лучшим инструментом борьбы с экстремистскими партиями является мониторинг. Но есть и другие.

По словам Тиц, одно из решений, которое доказало свою эффективность в ослаблении привлекательности экстремистских ультраправых партий —повышение медиаграмотности в отношении демократии, особенно в таких регионах, как бывшая ГДР.

"Все, что делает АдГ, должно документироваться, отслеживаться и уравновешиваться", — считает она.