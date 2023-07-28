Похмелье испанских правых, опьянённых надеждой на власть

Программа "О положении Союза": Возможность формирование коалиционного правительства в Мадриде. Ослабление в ЕС политического центра. Пекло в Южной Европе.

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: **"В Европейской политике сейчас летнее затишье, но в Испании политика парализована результатами досрочных парламентских выборов в минувшие выходные. Вопреки тому, что накануне предполагали опросы избирателей, никакие крупные партии не смогли одержать решающей победы, которая позволила бы им сформировать правительство.

Премьер-министру Педро Санчесу выборы принесли облегчение, поскольку проигравшие социалисты добились большего, чем ожидалось:

«Мы получили больше голосов, больше мест и больше процентов, чем 4 года назад».

Конечно, в жизни всё относительно - спросите у консервативной оппозиции… Правоцентристская Народная партия (НП) проснулась с тяжёлым похмельем. Опьянившие её накануне надежды не сбылись. Но прогнозируемую коалицию с ультраправой партией Vox создать не удаётся.

Возможность формирование коалиции

Тем не менее, кандидат от НП Альберто Нуньес Фейхоо претендует на право сформировать новое правительство:

«Если г-н Санчес не согласится на диалог с Народной партией, то мы изучим все способы дать Испании правительство и сделать это как можно скорее».

Поскольку НП и VOX далеки от абсолютного большинства, переизбрание Санчеса теперь зависит от каталонских партий, выступающих за независимость. Но они хотят амнистии для сепаратистов и нового референдума о самоопределении, что социалисты уже отвергли. Так что политическое будущее страны неопределенно - в этом году могут быть даже новые выборы.

Консерваторам по всей Европе выборы в Испании преподносят важный урок того, как партнёрство с правыми популистами может кончиться плохо.

Ко мне присоединяется Дору Франтеску, основатель и глава платформы для исследований европейской политики EU Matrix.

Гробе: Итак, в Испании крайне правая партия Vox набрала гораздо меньше голосов, чем на прошлых выборах и чем предсказывали опросы в течение всего прошлого года. Не переоцениваем ли мы порой электоральную силу популизма?

Франтеску: Я думаю, иногда мы её переоцениваем, иногда недооцениваем. И то и другое связано с тревогой, которую вызывают в обществе разговоры об этих партиях и их намерениях. Мы много говорим об их намерениях, они порой непредсказуемы. Это вызывает много беспокойства. Иногда создается впечатление, что эти силы растут больше, чем на самом деле. Мы не думали, что в Испании они дотянутся до значительной части электората. Иногда они это делают, иногда нет. Это относится и к другим странам и происходит в различных контекстах.

Гробе: Какие наиболее важные проблемы избирателей заставляют их голосовать за кандидатов-популистов?

Франтеску: Ясно, что популисты или, точнее, радикальные правые, смогли достучаться до граждан, которые недовольны тем, как движется общество. Эти силы вначале попытались набрать очки на обсуждении вопросов культурной идентичности, миграции, нативизма в обществе. Но сейчас, я думаю, круг вопросов, которые поднимают эти партии, существенно расширился, потому что миграция немного опустилась в списке приоритетов электората. Теперь на первый план выходят экономические проблемы. У нас есть проблемы с рабочими местами в некоторых странах и даже с энергетической безопасностью.

Гробе: В то же время социал-демократы находятся под давлением практически везде, в Скандинавии, Германии, Португалии, несмотря на то, что они входят в состав достаточно успешных правительствах – в чем причина этого?

Ослабление политического центра

Франтеску: Успех или неудача правительства - это субъективный вопрос, это вопрос восприятия электората. Независимо от того, как хорошо работает правительство объективно, это также вопрос политического цикла. Если одна партия будет оставаться у власти слишком долго, рано или поздно это вызовет недовольство избирателей. Будут и политические ошибки. Оппозиция попытается извлечь из этого для себя выгоду, и это нормально, такова природа демократии. Демократия - это смена власти. Думаю, это некоторые из причин, по которым социал-демократы в Скандинавии или в Португалии теряют электорат.

Гробе: В этом году в ЕС еще пройдут несколько выборов, а в следующем году — европейские выборы. Каковы общие тенденции?

Франтеску: Общей тенденцией, которую мы наблюдаем и фиксируем в течение последнего десятилетия, является усиление маргинальных партий и ослабление центра. Эт относится к правоцентристам, левоцентристам или даже о либералам в центре политического спектра. Такое может произойти в Европейском парламенте, в который пройдут выборы в следующем году, и на национальных выборах. Это общее явление для всего европейского континента. Другим важным явлением является возрастающая скорость смены правительства и политиков, которую мы заметили за последнее десятилетие. То есть политикам теперь труднее отслужить полный срок или оставаться у власти дольше. Теперь очень редко бывает, чтобы правительство оставалось у власти на полный срок в любой стране. И то, что мы сейчас наблюдаем в Испании и Нидерландах, только подтверждает эту тенденцию.

Пекло в Южной Европе

Сейчас середина лета, для многих лучшее время года. Но по всему Средиземноморью, особенно в Греции, на этой неделе был просто ад. В Южной Европе уже более двух недель стоит беспрецедентно сильная жара. Из-за экстремально высоких температур вспыхнули лесные пожары апокалиптических масштабов.

Это результат изменений климата и Эль-Ниньо - погодного явления, согревающего Тихий океан.

Тысячи пожарных и добровольцев тушат возгорание как минимум в девяти средиземноморских странах. Эта борьба порой кажется тщетной. Есть опасения, что пожары продолжатся и в других районах Европы".