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Похмелье испанских правых, опьянённых надеждой на власть

Предвыборная агитация на испанской улице на следующий день после голосования
Предвыборная агитация на испанской улице на следующий день после голосования Авторское право Emilio Morenatti/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Stefan Grobe

Похмелье испанских правых, опьянённых надеждой на власть

Программа "О положении Союза": Возможность формирование коалиционного правительства в Мадриде. Ослабление в ЕС политического центра. Пекло в Южной Европе. 

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: **"В Европейской политике сейчас летнее затишье, но в Испании политика  парализована результатами досрочных парламентских выборов в минувшие выходные. Вопреки тому, что накануне предполагали опросы избирателей, никакие крупные партии не смогли одержать решающей победы, которая позволила бы им сформировать правительство.

Премьер-министру Педро Санчесу выборы принесли облегчение, поскольку проигравшие социалисты добились большего, чем ожидалось:

«Мы получили больше голосов, больше мест и больше процентов, чем 4 года назад».

Конечно, в жизни всё относительно - спросите у консервативной оппозиции… Правоцентристская Народная партия (НП) проснулась с тяжёлым похмельем. Опьянившие её накануне надежды не сбылись. Но прогнозируемую коалицию с ультраправой партией Vox создать не удаётся.

Возможность формирование коалиции

Тем не менее, кандидат от НП Альберто Нуньес Фейхоо претендует на право сформировать новое правительство:

«Если г-н Санчес не согласится на диалог с Народной партией, то мы изучим все способы дать Испании правительство и сделать это как можно скорее».

Поскольку НП и VOX далеки от абсолютного большинства, переизбрание Санчеса теперь зависит от каталонских партий, выступающих за независимость. Но они хотят амнистии для сепаратистов и нового референдума о самоопределении, что социалисты уже отвергли. Так что политическое будущее страны неопределенно - в этом году могут быть даже новые выборы.

Консерваторам по всей Европе выборы в Испании преподносят важный урок того, как партнёрство с правыми популистами может кончиться плохо.

Ко мне присоединяется Дору Франтеску, основатель и глава платформы для исследований европейской политики EU Matrix. 

Гробе: Итак, в Испании крайне правая партия Vox набрала гораздо меньше голосов, чем на прошлых выборах и чем предсказывали опросы в течение всего прошлого года. Не переоцениваем ли мы порой электоральную силу популизма?

Франтеску: Я думаю, иногда мы её переоцениваем, иногда недооцениваем. И то и другое связано с тревогой, которую вызывают в обществе разговоры об этих партиях и их намерениях. Мы много говорим об их намерениях, они порой непредсказуемы. Это вызывает много беспокойства. Иногда создается впечатление, что эти силы растут больше, чем на самом деле. Мы не думали, что в Испании они дотянутся до значительной части электората. Иногда они это делают,  иногда нет. Это относится и к другим странам и происходит в различных контекстах.

Гробе: Какие наиболее важные проблемы избирателей заставляют их голосовать за кандидатов-популистов?

Франтеску: Ясно, что популисты или, точнее, радикальные правые, смогли достучаться до граждан, которые недовольны тем, как движется общество. Эти силы вначале попытались набрать очки на обсуждении вопросов культурной идентичности, миграции, нативизма в обществе. Но сейчас, я думаю, круг вопросов, которые поднимают эти партии, существенно расширился, потому что миграция немного опустилась в списке приоритетов электората. Теперь на первый план выходят экономические проблемы. У нас есть проблемы с рабочими местами в некоторых странах и даже с энергетической безопасностью.

Гробе: В то же время социал-демократы находятся под давлением практически везде, в Скандинавии, Германии, Португалии, несмотря на то, что они входят в состав достаточно успешных правительствах – в чем причина этого?

Ослабление политического центра

Франтеску: Успех или неудача правительства - это субъективный вопрос, это вопрос восприятия электората. Независимо от того, как хорошо работает правительство объективно, это также вопрос политического цикла. Если одна партия будет оставаться у власти слишком долго, рано или поздно это вызовет недовольство избирателей. Будут и политические ошибки. Оппозиция попытается извлечь из этого для себя выгоду, и это нормально, такова природа демократии. Демократия - это смена власти. Думаю, это некоторые из причин, по которым социал-демократы в Скандинавии или в Португалии теряют электорат.

Гробе: В этом году в ЕС еще пройдут несколько выборов, а в следующем году — европейские выборы. Каковы общие тенденции?

Франтеску: Общей тенденцией, которую мы наблюдаем и фиксируем в течение последнего десятилетия, является усиление маргинальных партий и ослабление центра. Эт относится к правоцентристам, левоцентристам или даже о либералам в центре политического спектра. Такое может произойти в Европейском парламенте, в который пройдут выборы в следующем году, и на национальных выборах. Это общее явление для всего европейского континента. Другим важным явлением является возрастающая скорость смены правительства и политиков, которую мы заметили за последнее десятилетие. То есть политикам теперь труднее отслужить полный срок  или оставаться у власти дольше. Теперь  очень редко бывает, чтобы правительство оставалось у власти на полный срок в любой стране. И то, что мы сейчас наблюдаем в Испании и Нидерландах, только подтверждает эту тенденцию.

Пекло в Южной Европе

Сейчас середина лета, для многих лучшее время года. Но по всему Средиземноморью, особенно в Греции, на этой неделе был просто ад. В Южной Европе уже более двух недель стоит беспрецедентно сильная жара. Из-за экстремально высоких температур вспыхнули лесные пожары апокалиптических масштабов.

Это результат изменений климата и Эль-Ниньо - погодного явления, согревающего Тихий океан.

Тысячи пожарных и добровольцев тушат возгорание как минимум в девяти средиземноморских странах. Эта борьба порой кажется тщетной. Есть опасения, что пожары продолжатся и в других районах Европы".

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