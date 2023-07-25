Испания: политическая неопределенность после выборов

После выборов Испания вступила в период политической неопределенности, так как ни одна из партий не получила парламентского большинства, необходимого для формирования правительства

Испания вступила в период неопределенности после того, как две крупнейшие партии страны заявили, что рассчитывают по отдельности прийти к власти, хотя ни у одной из них нет четкого пути к формированию правительства.

Правоцентристская Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо показала лучший результат, но не смогла получить парламентского большинства. Однако он уже заявил, что "изучит все возможности" для формирования правительства.

Его основной конкурент премьер-социалист Педро Санчес исключил возможность проведения повторного голосования и утверждает, что "демократия может создать формулу правительства". Возможно, он попытается привлечь на свою сторону жестко настроенную партию "Вместе за Каталонию", выступающую за независимость этого региона.

Однако лидер партии Карлес Пучдемон, живущий в Бельгии после провала попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году, ранее исключил такую возможность.

Новый парламент Испании соберется через месяц. В соответствии с официальной процедурой, король Филипп VI должен поручить одному из партийных лидеров задачу сформировать правительство.