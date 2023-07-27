Жертвы и разрушения в Средиземноморье из-за пожаров

Euronews

Ситуация во многих районах, охваченных пожарами, пока не улучшается из-за сильных порывов ветра.

Лесные пожары в Греции достигли окрестностей Афин, из-за сильного порывистого ветра с очагами возгорания борются по всей стране.

Жертвами стихии стали уже пять человек, в горной местности в районе Волоса были обнаружены тела двух местных жителей.

На островах Корфу, Эвия и Родоc ночью были проведены новые эвакуации.

Пожарные борются с огнем по всему региону Средиземноморья. На Сицилии вблизи аэропорта Палермо два человека погибли в результате пожара, охватившего их дом. Еще одна женщина скончалась, так как врачи не смогли доехать до ее дома из-за сильных пожаров. На юге Италии действуют десятки активных очагов возгорания.

Большинство крупных пожаров в Алжире удалось локализовать или потушить благодаря мобилизации огромного количества воздушных и наземных сил и средств, а также снижению температуры воздуха.

Число погибших составило 34 человека, в том числе это 10 военнослужащих, помогавших людям эвакуироваться. Больше всего пострадали прибрежные и густонаселенные районы Беджаи.