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"Не всё, что законно, этично": Боррель осуждает сожжение Корана и религиозную ненависть

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель Авторское право European Union, 2023.
 Jorge Liboreiro

После сожжения Корана глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выступил против "любых форм раздувания религиозной ненависти и нетерпимости".

В коротком заявлении, опубликованном в среду, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике выразил однозначное осуждение недавних инцидентов в Швеции и Дании, в ходе которых были сожжены экземпляры священного для мусульман Корана.

"Осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и явно провокационным. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости не место в Евросоюзе", - написал Жозеп Боррель.

Эти акции были проведены в Стокгольме и Копенгагене с разрешения местных властей, которые сочли их совместимыми со свободой слова и правом на демонстрации - двумя основами либеральной демократии. Ни в Швеции, ни в Дании не действует закон о богохульстве. 

Однако исламский мир отреагировал с гневом и возмущением, осудив сожжения как "преступление на почве ненависти" и "подлое нападение" на книгу, которая, как считают правоверные, содержит Слово божье, открытое пророку Мухаммеду.

Ирак, Ливан, Алжир и Египет выразили свое недовольство и предприняли дипломатические шаги в качестве ответной меры. На прошлой неделе в Багдаде толпы людей подожгли шведское посольство, что привело к его эвакуации.

В своем заявлении Боррель признает, что эти инциденты "оскорбили многих мусульман", и говорит, что уважение к религиозному разнообразию является одной из "основных ценностей" Евросоюза.

"Мы продолжаем отстаивать свободу религии и убеждений и свободу выражения мнений как за рубежом, так и у себя дома; но не всё, что законно, является этичным, - написал Боррель. - Сейчас настало время объединиться ради  взаимопонимания и уважения. Подобные действия, совершаемые отдельными провокаторами, выгодны только тем, кто хочет разделить нас и расколоть наши общества".

Подобная критика уже звучала из стран ЕС, включая правительства Швеции и Дании. Тем не менее, всё ещё ждёт окончательного ответа сложный вопрос о том, как совместить свободу слова и уважение к религии.

Ранее в этом месяце 11 западных стран, включая Германию, Францию, Бельгию, Финляндию, Великобританию и США, проголосовали против резолюции Совета ООН по правам человека, которая призывала страны "бороться с актами и пропагандой религиозной ненависти, представляющими собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, как, например, сожжение Корана".

Западная коалиция заявила, что эта резолюция противоречит их пониманию прав человека и свободы слова. Некоторые латиноамериканские страны, такие как Мексика, Парагвай и Чили, предпочли воздержаться, в то время как большинство членов Совета, в частности, Пакистан, Катар, Марокко, Китай, ЮАР, Вьетнам и Украина, высказались "за".

"Ни ООН, ни отдельные государства не должны определять, что является священным", - заявил посол Франции Жером Боннафон.

Коста-Рика, единственная незападная страна, проголосовавшая против текста СПЧ ООН, заявила, что "любое выражение критики религий само по себе не является подстрекательством к насилию и дискриминации".

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