После сожжения Корана глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выступил против "любых форм раздувания религиозной ненависти и нетерпимости".

В коротком заявлении, опубликованном в среду, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике выразил однозначное осуждение недавних инцидентов в Швеции и Дании, в ходе которых были сожжены экземпляры священного для мусульман Корана.

"Осквернение Корана или любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и явно провокационным. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости не место в Евросоюзе", - написал Жозеп Боррель.

Эти акции были проведены в Стокгольме и Копенгагене с разрешения местных властей, которые сочли их совместимыми со свободой слова и правом на демонстрации - двумя основами либеральной демократии. Ни в Швеции, ни в Дании не действует закон о богохульстве.

Однако исламский мир отреагировал с гневом и возмущением, осудив сожжения как "преступление на почве ненависти" и "подлое нападение" на книгу, которая, как считают правоверные, содержит Слово божье, открытое пророку Мухаммеду.

Ирак, Ливан, Алжир и Египет выразили свое недовольство и предприняли дипломатические шаги в качестве ответной меры. На прошлой неделе в Багдаде толпы людей подожгли шведское посольство, что привело к его эвакуации.

В своем заявлении Боррель признает, что эти инциденты "оскорбили многих мусульман", и говорит, что уважение к религиозному разнообразию является одной из "основных ценностей" Евросоюза.

"Мы продолжаем отстаивать свободу религии и убеждений и свободу выражения мнений как за рубежом, так и у себя дома; но не всё, что законно, является этичным, - написал Боррель. - Сейчас настало время объединиться ради взаимопонимания и уважения. Подобные действия, совершаемые отдельными провокаторами, выгодны только тем, кто хочет разделить нас и расколоть наши общества".

Подобная критика уже звучала из стран ЕС, включая правительства Швеции и Дании. Тем не менее, всё ещё ждёт окончательного ответа сложный вопрос о том, как совместить свободу слова и уважение к религии.

Ранее в этом месяце 11 западных стран, включая Германию, Францию, Бельгию, Финляндию, Великобританию и США, проголосовали против резолюции Совета ООН по правам человека, которая призывала страны "бороться с актами и пропагандой религиозной ненависти, представляющими собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, как, например, сожжение Корана".

Западная коалиция заявила, что эта резолюция противоречит их пониманию прав человека и свободы слова. Некоторые латиноамериканские страны, такие как Мексика, Парагвай и Чили, предпочли воздержаться, в то время как большинство членов Совета, в частности, Пакистан, Катар, Марокко, Китай, ЮАР, Вьетнам и Украина, высказались "за".

"Ни ООН, ни отдельные государства не должны определять, что является священным", - заявил посол Франции Жером Боннафон.

Коста-Рика, единственная незападная страна, проголосовавшая против текста СПЧ ООН, заявила, что "любое выражение критики религий само по себе не является подстрекательством к насилию и дискриминации".