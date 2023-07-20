Багдад: нападение на посольство Швеции из-за объявленной акции с сожжением Корана

Демонстранты, недовольные тем, что в Стокгольме запланирована очередная акция с сожжением Корана, штурмовали шведское посольство в Багдаде.

Сожжения Корана ещё не было, а шведское посольство уже дымилось – группа протестующих проникла на территорию диппредставительства королевства в особо охраняемой "зелёной зоне" Багдада.

Недовольные тем, что власти Швеции разрешили провести очередную акцию с сожжением священной книги мусульман, намеченную на четверг, несколько десятков иракцев перелезли через ограду комплекса, попытались выломать дверь и даже развели небольшой костёр.

В толпе, которая подступила к зданию посольства, многие держали флаги и плакаты с изображением шиитского лидера Муктады ас-Садра.

Для разгона демонстрантов полиция применила водомёты.

МИД Швеции сообщил, что "сотрудники дипмиссии находятся в безопасности". Власти Ирака осудили произошедшее, не уточнив, были ли обеспечены должные меры для предотвращения нападения.

В Швеции регулярно проводятся протестные акции с публичным уничтожением религиозных книг, в частности, Корана. За это власти страны нередко обвиняют в исламофобии. Это даже стало одним из элементов торга между Стокгольмом и Анкарой вокруг шведской заявки в НАТО.

В шведском правительстве не раз говорили, что не приветствуют подобных аутодафе, но конституция защищает свободу выражения мнений.