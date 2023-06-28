В Стокгольме вновь сожгли Коран

Euronews

В этот раз организатор демарша — не ультраправый, а мусульманин

В Стокгольме перед Большой мечетью вновь сожгли Коран — и вновь с разрешения полиции. Организатор демарша подал прошение правоохранительным органам ещё несколько недель назад. В итоге ему дали «зелёный свет».

Причём в этот раз акцию устроил не представитель ультраправых движений, а мусульманин, 37-летний беженец из Ирака.

Он сжёг экземпляр священной для мусульман книги в присутствии многочисленных стражей порядка и примерно 200 прохожих, многие из которых не поддержали его действия.

«Мы не должны мириться с такими вещами, пора бы уже сказать „стоп“. Нехорошо унижать других людей».

«Свобода слова, конечно, очень важна, но я считаю, что сожжение религиозной книги — это не свобода слова, это совсем другое дело, это провокация».

Организатор акции заявил, что сжигает Коран по личным соображениям, при это он неоднократно подчёркивал, что не хотел бы нанести вред имиджу Швеции, своей второй родины и, по некоторым сообщениям, даже был готов подождать, пока не завершится вступление Швеции в НАТО. Эту процедуру задерживает Турция, которая ещё больше ужесточила свою позицию в январе этого года, когда датчанин Расмус Палудан сжёг Коран перед турецким посольством в Стокгольме.