Саммит ЕС-Латинская Америка: рукопожатие цивилизаций

Программа «О положении Союза»: Удар по мосту в Крым и выход России из «зерновой сделки”. Трансатлантическая встреча в верхах. Никарагуа не критикует войну. Волна жары на Юге Европы

**Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "**Эта неделя дала идеальный пример того, как действия на войне могут иметь глобальные последствия. Примерно в то время, когда Украина разрушила участок Керченского моста, который связывает Крым с Россией, Москва вышла из так называемой «зерновой сделки” годичной давности.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, позволяло Украине экспортировать зерно морским транспортом через Чёрное море. Это стало большим облегчением для развивающихся стран, пострадавших от стремительного роста цен на продовольствие.

Но последние события подвергли эту схему серьёзной опасности - с потенциально катастрофическими последствиями для людей во всем мире.

Угроза продовольственной безопасности

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель:

«То, что в очередной раз украинское зерно не может покинуть пределы Украины, означает, что сотни тысяч людей по всему миру будут лишены важнейших продуктов питания. Думаю, это заслуживает каких-то действий на уровне Генеральной Ассамблеи Объединённых Наций. Мы не можем сидеть и просто жаловаться. Это - использование голода в качестве оружия».

Рынки вначале в отреагировали тем, что пожали плечами, но потом цены на пшеницу пошли вверх. Отказ Кремля продлевать зерновую сделку имел ожидаемые последствия. Успокоить рынки помогает заявление Турции о том, что она активизирует дипломатические усилия по поиску решения.

Одновременно в Евросоюзе побывали лидеры региона, в котором цены на продовольствие давно уже выросли в результате войны в Украине: это Латинская Америка и Карибский бассейн.

На этой неделе в Брюсселе на первом саммите двух континентов за восемь лет обе стороны отметили это событие как своего рода семейное воссоединение после долгого периода отчуждения, несмотря на многочисленные политические разногласия.

Но то, что 60 стран общаются друг с другом и подчеркивают общие ценности, было немалым символическим свершением.

Председатель Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен:

«Это был отличный саммит, похожий на начало новых отношений между старыми друзьями. Мы нужны друг другу. Сейчас времена великих геополитических перемен, и такие друзья-единомышленники, как мы, должны держаться вместе».

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес:

«Мы должны стремиться построить не только отношения между государствами, но и отношения между цивилизациями».

Ко мне присоединяется Анна Аюсо, старший научный сотрудник Барселонского центра международных отношений.

Никарагуа не критикует российскую войну

Гробе: Позвольте мне начать с самого саммита - 60 стран, огромная встреча, которую редко увидишь, даже в ООН. Было это началом прекрасной новой дружбы или, скорее, унылым семейным событием далёких родственников, на котором приходится присутствовать, нравится вам это или нет?

Аюсо: Можно сказать, это новое начало того, что уже было прежде. Это не совсем воссоединение семьи. Саммит — это момент, когда все выкладывают карты на стол, и мы видим, в каких вопросах можно достичь соглашения, а в каких нет, и где разногласия преобладают.

Гробе: Некоторые латиноамериканские страны вынесли на обсуждение столетние обвинения в колониализме и рабстве. Насколько важен для субконтинента этот вопрос, который, как считает кое-кто в Европе, отвлекает от более важных вопросов?

Аюсо: Многие люди в Латинской Америке считают важным, чтобы Европа признала определённый исторический долг перед ними. У нас было прошлое с асимметричными отношениями, которые в некотором смысле продолжаются до сих пор. В Латинской Америке считают, что эту асимметрию следует каким-то образом решить.

Гробе: Конечно, над саммитом витала тень Владимира Путина. Почему Куба и Венесуэла были готовы критиковать российскую войну, но не Никарагуа?

Аюсо: На самом деле Никарагуа была единственной страной Латинской Америки, которая проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН с осуждением войны в Украине. Так что это не ново. Это случалось раньше. Ряд других стран не голосовали против резолюции. Куба, например, воздержалась, а Венесуэла не голосовала, потому что в тот момент ей этого не разрешили, её членство было приостановлено.

Гробе: И, наконец, куда, по вашему мнению, всё это пойдет дальше, возможно ли более тесное сотрудничество между ЕС и Латинской Америкой в будущем?

Аюсо: Я хочу быть оптимистом, но я также должна сказать, что многое вызывает у меня опасения. Говоря о позитивном, одним из самых значительных достижений саммита стало то, что Евросоюз подписал соглашение об ассоциации с Чили и приблизился к началу практической реализации соглашений с Мексикой и МЕРКОСУР. И это особенно важно, потому что переговоры велись в течение более 20 лет. Так что это большое дело. И это не просто торговые соглашения. Все это - очень большое достижение.

Волна жары на Юге Европы

Прежде чем мы закончим, скажем о том, что большое беспокойство вызывала на этой неделе южная половина Европы. Конечно, я говорю об огромной волне жары, которая подняла температуру воздуха выше 40 градусов. В странах Средиземноморья местные жители и туристы охлаждались всем, чем было можно.

В Греции тепловая волна причинила большие разрушения, поскольку лесные пожары уничтожили тысячи гектаров за короткий период времени. Правительство в Афинах привело в действие Механизм гражданской обороны ЕС, вызвав для тушения огня самолёты из Франции и Италии, а также пожарные команды из Польши, Румынии и Словакии.

Пример активной европейской солидарности - и он, вероятно, будет нужен всё чаще и чаще, поскольку Объединённые Нации предупредили мир, чтобы он был готов ко встрече со всё более интенсивными волнами жары".