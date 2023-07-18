Позиция Никарагуа по Украине раскола саммит ЕС-Латинская Америка

На саммите Евросоюз-Латинская Америка произошёл раскол из-за итогового коммюнике. Дружественная России Республика Никарагуа не согласилась с упоминанием войны в Украине.

Несмотря на обещания увеличить инвестиций, подписание нескольких торговых сделок и общий конструктивный тон, саммит Евросоюза со странами Латинской Америки и Карибского бассейна в Брюсселе прошёл под знаком конфликта в Украине. Одна-единственная страна, дружественная России Никарагуа, не согласилась с итоговой декларацией, потому что в ней упомянута война. Из-за разного подхода к этой теме по обе стороны океана окончательный текст после долгой правки был размыт и не осуждал продолжающуюся "агрессию".

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель:

«Мы очень довольны тем, что смогли добиться от 60 стран очень сильной позиции. 60 лидеров Евросоюза и Латинской Америки сидели за одним столом. Я и мой коллега, сопредседатель этого саммита Ральф Гонсалвес, отмечаем, что только одна страна не дала своего согласия на совместную декларацию из-за одного параграфа».

Другим спорным вопросом было, как относиться к колониальному прошлому и трансатлантической работорговле. Ответ на него содержался в одном абзаце коммунике, в котором выражалось "сожаление по поводу невыразимых страданий, причиненных миллионам людей". Но никакие репарации в документ включены не были.

Саммит послужил, прежде всего, возобновлению торговых связей между двумя континентами. Европейская комиссия обязалась инвестировать 45 млрд евро в конкретные проекты в Латинской Америке. На встрече в верхах был подписан Меморандум о взаимопонимании с Чили, в котором говорится о партнёрство по добыче и обработке сырья.

Президент Аргентины Альберто Фернандес:

«Впервые мы смогли обсудить и обрисовать механизм преодоления ориентации нашей экономики на внешние рынки. Идея о том, что Латинская Америка должна не только быть поставщиком сырья, но и использовать его в своей промышленности, на собственные нужды. Мы впервые так открыто говорим о хозяйственной самостоятельности и развитии нашего региона. На подготовку к этому ушло пять веков, и мы, наконец, этого добиваемся».

Евросоюз пытается действовать как противовес растущему влиянию в Латинской Америке Китая. Этот азиатский гигант сумел стать вторым по величине торговым партнёром стран региона после США, обогнав ЕС.