Поиски общего языка на саммите ЕС-Латинская Америка

Лидеры 50 стран ЕС и Латинской Америки склоняются к тому, чтобы выразить "озабоченность" по поводу войны в Украине, но воздержаться от "осуждения" российского вторжения

Меняющаяся ситуация в мире заставляет Евросоюз, страны Латинской Америки и Карибского бассейна обновить свои отношения. Восемь лет прошло со времени предыдущего саммита этих регионов. В понедельник более пятидесяти глав государств и правительств с обеих сторон Атлантики собрались на два дня в Брюсселе. Их объединяют общие языки, сходные ценности, а в последние полтора года - неприятие войны в Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель призывает всех к активному сотрудничеству:

_«Будучи естественными партнерами, мы не уделяли этому должного внимания. Европейцы не уделяли достаточного внимания латиноамериканцам. А теперь мы должны реагировать вместе на события и учитывать новый геополитический сценарий, в котором фигурирует Китай и новую роль обрела Россия. Мы должны выражать и демонстрировать не только озабоченность, но и заинтересованность".

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Но помимо торговли, итоговом заявлении встречи в верхах будут затронуты темы, по которым нет общего согласия. Латиноамериканцы хотели бы получить от Европы извинения за колониальную эксплуатацию в прошлом и репарации за трансатлантическую работорговлю.

К этому призывает председатель саммита, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонесалвес:

«Я очень надеюсь, что мы увидим в декларации параграф, посвященный историческим последствием геноцида коренных народов и порабощения африканцев, а также обязательство о справедливом возмещении ущерба».

Существуют также разногласия по поводу того, как относиться к войне в Украине. В самым мягком варианте коммюнике по этому поводу лишь выражается озабоченость, чего главе Совета ЕС Шарлю Мишелю недостаточно:

«Нам нужен амбициозный текст с обеих сторон, поэтому работа над проектом коммюнике всё ещё продолжается. По поводу Украине ясно одно: подавляющее большинство латиноамериканских стран решили осудить Россию. За это было отдано несколько голосов на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций».

Во время дебатов и голосования в ООН некоторые латиноамериканцы осудили российское вторжение, другие заняли более нейтральную позицию, были и те, кто выразил симпатии России. Участники брюссельского саммита говорят в основном по-испански и португальски, но найти общий язык им пока не удаётся.