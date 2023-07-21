Выборы в Испании: последствия для финансов и ЛГБТ-сообщества

В Испании после воскресных выборов может поменяться власть. Это будет иметь большие последствия для финансов и трансгендеров

В Испании за несколько дней до голосования избирательная кампания набрала обороты. Опросы общественного мнения продолжают предсказывать смену правительства. На посту его главы социалиста Педро Санчеса, вероятно, сменит консерватор из Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, которому для управления страной потребуется поддержка ультраправой партии "Вокс" (Vox). Подобного альянса не было со времен падения диктатуры в 1970-х годах, и его создание приведет в Испании ко многим изменениям.

Эксперт мадридского Фонда исследований прикладной экономики Марсель Янсенсчитает, что если в стране действительно произойдет смена власти, это сильно отразится на государственных финансах:

_"__Я ожидаю изменений в фискальной политике._Оппозиция сильно критикует рост в последние годы налогов. В связи с недавно проведенной реформой увеличились пенсионные расходы. По-моему, Народная партия намерена уменьшить рост расходов, а также снизить налоги. Но если вы хотите снизить налоги в Испании, вы почти сразу должны сократить расходы, а после десятилетия жёсткой экономии в Испании сокращать уже почти нечего".

Кто бы оказался у власти, перед ним встанут ещё две задачи: сократить как долг Испании, превышающий 112% ВВП, так и дефицит бюджета, который в настоящее время составляет 4,8%.

Корреспондент Euronews Аида Санчес Алонсо передаёт:

«Если появится новое правительство, произойдут заметные изменения не только в хозяйственной, но и социальной жизни испанцев. Район Чуэка, где мы находимся, это эпицентр гей-культуры Мадрида. Мы пришли сюда поговорить с представителями ЛГБТ-сообщества, о том, в чём они видят возможное ущемление его прав».

В неопределённом состоянии находится закон о трансгендерах, известный как Trans Law. Он декриминализует смену пола и позволяет осуществить её с возраста 16 лет. При этом даже не требуется медицинский осмотр.

Закон был принят в феврале. Глава ассоциации FELGBTУге Сангил опасается, что Народная партия его отменит:

«Тогда мы вернёмся к тому, что переход к другому полу, не зарегистрированному при рождении, будет считаться патологией. Таких людей опять завалят медицинскими справками, заставят выслушивать нравоучения, лишат возможности даже выбирать, хотят они получать гормоны. Это был бы гигантский шаг назад. Сейчас, когда закон принят, трансгендеры могут менять свои имя и пол, и им не нужно подвергаться операции или гормональной терапии".

В воскресенье станет ясно, будет ли и дальше так ярко сиять радуга. Испания узнает, в какой цвет окрасится её правительство, хотя не исключается смешанная палитра. Возможны и повторные выборы, как это было в последний раз в 2019 году.