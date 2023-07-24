Правительство меньшинства, "Франкенштейн" или новые выборы?

Результаты выборов в Испании оставили сложный сценарий для формирования правительства. Народная партия победила, но не дотянула до большинства. Социалисты могут попытаться управлять страной в меньшинстве.

Синий цвет Народной партии преобладает в испанском конгрессе - нижней палате парламента. Но этот цвет не смог заполнить и половины политической палитры даже вместе с идеологически близкими оттенками.

Получив в совокупности 170 кресел , правые (PP и UPN) и ультраправые (VOX) всё же не набрали абсолютного большинства, предсказанного опросами.

У Социалистической партии и крайне левой Sumar осталось 153 мандата, но они пользуются более широкой поддержкой, в в которой проскальзывают националистические и сепаратистские тона. Со всем этим они математически преодолевают порог в 175 мест.

А вот верхняя палата, Сенат, практически окрасился в ярко-синий цвет и теперь он сможет блокировать значительную часть инициатив правительства, отклоняя бюджеты.

Уходящий премьер-министр Педро Санчес, как это ни парадоксально, становится сильнее: его партия получила на два мандата больше, и он заставил замолчать голоса, призывающие к смене правительства. Теперь Санчесу предстоят несколько недель напряженных переговоров, чтобы попытаться найти компромисс и сформировать кабинет, который некоторые уже называют "правительством Франкенштейна".

По иронии судьбы, решающую роль может сыграть каталонские сторонники независимости - партия "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона, которая ранее заявила, что не поддержит его.

Пучдемон скрывался от испанского правосудия с момента провозглашения независимости в 2017 году. В понедельник прокуратура потребовала возобновить действие ордера на его арест.

К такому соглашению прийти довольно трудно, а значит будет нелегко сформировать и новое правительство меньшинства. Многие аналитики видят лишь одно решение: назначение новых выборов до конца года.