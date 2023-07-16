Испанские избиратели хотят голосовать дистанционно

Испанцы массово выбирают голосование по почте: внеочередные всеобщие выборы 23 июля побьют рекорд.

Крайний срок для голосования по почте на досрочных паламентских выборах в Испании продлен до четверга, 20 июля, из-за большого числа запросов.

2,5 млн человек решили проголосовать дистанционно. Причина такого решения понятна: выборы приходятся на середину лета, период отпусков. Почтовая служба Испании заявила, что у нее достаточно сотрудников, чтобы провести крупнейшее в стране голосование по почте.

Всеобщие досрочные выборы состоятся в Испании 23 июля. Они были назначены премьер-министром Педро Санчесом после поражения его Социалистической партии на выборах в местные органы власти в большинстве автономий.