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Испанские избиратели хотят голосовать дистанционно

Кандидат от Народной партии Нуньес Фейхоо и премьер-министр Испании социалист Педро Санчес перед теледебатами
Кандидат от Народной партии Нуньес Фейхоо и премьер-министр Испании социалист Педро Санчес перед теледебатами Авторское право AP Photo/Bernat Armangue
 Кнарик Хачатрян

Испанцы массово выбирают голосование по почте: внеочередные всеобщие выборы 23 июля побьют рекорд.

Крайний срок для голосования по почте на досрочных паламентских выборах в Испании продлен до четверга, 20 июля, из-за большого числа запросов. 

2,5 млн человек решили проголосовать дистанционно. Причина такого решения понятна: выборы приходятся на середину лета, период отпусков. Почтовая служба Испании заявила, что у нее достаточно сотрудников, чтобы провести крупнейшее в стране голосование по почте. 

Всеобщие  досрочные выборы состоятся в Испании 23 июля. Они были назначены премьер-министром Педро Санчесом после поражения его Социалистической партии на выборах в местные органы власти в большинстве автономий.

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