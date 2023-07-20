Дезинформация вокруг всеобщих выборов в Испании

За несколько дней до всеобщих выборов в Испании в воскресенье в социальных сетях распространяются вводящие в заблуждение заявления. Где правда, где ложь, разбираемся в Кубе.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы после того, как его левая коалиция проиграла на региональных выборах в мае. Право голоса имеют более 37 млн испанцев, в том числе 2,3 млн за рубежом, и не менее 2,5 млн зарегистрировались для голосования по почте.

Пока многие люди наслаждаются летними отпусками, в соцсетях появились ложные утверждения о том, что проголосовать невозможно, если вы находитесь в отъезде.

Один из пользователей Facebook заявил: "Единственный вариант - быть дома 23 июля, чтобы проголосовать лично или воздержаться".

Однако правительство страны, а также почтовая служба Испании объясняют на своих веб-страницах, что "бюро переписи избирателей вышлет документацию для голосования по почте по адресу, где будет находиться заинтересованное лицо, начиная с 3 июля".

После получения бюллетеня у заявителя есть время до 19 июля, чтобы его отправить обратно по почте.

В вирусном видеоролике на TikTok мужчина утверждает, что он хочет проголосовать по почте за ультраправую партию Vox в Санта-Крус-де-Тенерифе. Однако в избирательном бюллетене эта партия не фигурирует. Это возмутило многих пользователей соцсетей, назвавших выборы аферой.

Однако всему этому есть простое объяснение. После многочисленных отставок Vox не представил полный список кандидатов, что лишило их возможности баллотироваться в Конгресс в этом году. Так что проголосовать за них в Санта-Крус было нельзя.

Вот несколько советов от Марка Эстеве дель Валье, профессора университета Гронингена, специализирующегося на соцсетях: "Главный совет - проверять информацию, когда это возможно. Не стоит полагать, что если информация исходит от близкого человека, а такое случается в социальных сетях очень часто, то это будет информация, заслуживающая доверия. Используйте различные приемы и, прежде всего, используйте здравый смысл".

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