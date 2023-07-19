Лула да Силва: "Зеленский и Путин рассчитывают на свою победу, но в мире устали от войны". Президент Бразилии предложил своё посредничество

Президент Бразилии сказал, что ожидает ратификации до конца этого года торгового соглашения Евросоюза с блоком МЕРКОСУР, в который входит его страна. Это должно привести к значительному увеличению товарообмена между двумя сторонами Атлантики. Но европейским фермерам грозит жёсткая конкуренция. Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду, что это будет равноправное партнёрство.

Отвечая коллегам из ЕС на критику южноамериканской модели агробизнеса, бразильский президент достерёг их от протекционизма:

«Франция очень заинтересована в защите своей сельскохозяйственной продукции, своих малых и средних ферм, своей курятины, своих овощей, своего сыра, своего молока и своего вина. Так же, как Франция имеет право всеми силами охранять своё производственное наследие, мы заинтересованы в охране нашего. Преимущество переговоров в том, что кто-то должен уступить».

В феврале Евросоюз отправил Бразилии письмо с требованием сохранить окружающую среду Амазонии. Продолжающаяся вырубка там тропических лесов - это одно из препятствий для ратификации сделки с МЕРКОСУР.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва спросила Лулу да Силву, что самое важное в ответе Бразилии на это письмо?

«Во-первых, мы не принимаем это дополнительное письмо от Евросоюза! Невозможно представить, чтобы кто-то из исторических партнёров, таких как мы, послал другому письмо с угрозами. Мы готовим свой ответ, и думаем, что ЕС спокойно и ним согласится.»

Что касается позиции Латинской Америки в отношении войны в Украине, то бразильский президент подчеркнул необходимость быстрых действий для достижения прекращения огня и снова предложил свое посредничество:

«Пока ни Зеленский, ни Путин не хотят говорить о мире. Каждый из них думает, что победит он. Но мы видим некоторую усталость от этой войны в мире, в ряде стран. Но со временем настанет мир, и тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и Украиной».

На этой неделе Лула да Силва участвовал в брюссельском саммите ЕС-Латинская Америка, на котором выявились серьёзные разногласия между лидерами по поводу войны. После многих часов совместной работы над итоговым документом выражаемая в нём поддержка Украине была ослаблена, а Россию не упомянули вовсе.