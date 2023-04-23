Лула да Силва выступил с новыми предложениями по Украине

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"Бразилия вернулась", - уверенно заявил президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва на лузо-бразильском саммите в Лиссабоне.

После своих противоречивых высказываний о том, что Киев разделяет вину за войну в Украине, Лула сказал, что знает, "что такое вторжение", и повторил свое предложение о том, чтобы группа государств, включая Бразилию, выступила посредниками в мирном урегулировании.

Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии: "Я никогда не уравнивал эти две страны, потому что я знаю, что такое вторжение, и я знаю, что такое целостность территории. Все мы считаем, что Россия совершила ошибку и уже осудили ее во всех решениях ООН. Но я считаю, что война уже началась, и теперь ее нужно остановить. А чтобы остановить войну, должен быть кто-то, кто готов говорить".

Лула прибыл в Португалию в пятницу с пятидневным визитом - в стремлении улучшить внешние связи Бразилии после четырех лет правления Жаира Болсонару. Во вторник он продолжит свое турне посещением Испании.