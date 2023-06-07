Российская война в Украине и рост в мире китайского влияния пробудили интерес друг к другу Евросоюза и Латинской Америкой. Их руководители впервые за 8 лет встретятся в июле в Брюсселе

В последние годы Европейский союз равнялся в основном на Соединённые Штаты и пренебрегал своими отношениями с Латинской Америкой. Теперь он снова смотрит в её сторону с интересом. Причинами для такого смещения фокуса стали российская война в Украине и рост глобального влияние Китая. Брюссель видит в латиноамериканских столицах надежных партнёров, на которых она может рассчитывать, чтобы уменьшить свою зависимость от полезных ископаемых из других регионов.

Однако Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель указал в среду на то, что такие страны, как Бразилия и Колумбия, уклонились от присоединения к санкциям против России:

«Означает ли это, что есть вещи, в которых мы не согласны? Да, конечно. В конкретном случае с Украиной некоторые страны придерживаются точки зрения, которая не во всём совпадает с нашей. Но сравните, как голосовали в Организации Объединённых Наций Латинская Америка и любой другой регион мира. Вы увидите, что среди латиноамериканцев неприятие или осуждение российского вторжения в Украину больше, чем где-либо ещё".

Недры Латинской Америки богата стратегическим сырьем, необходимым для перехода на чистые технологии и для оборонной промышленности. В ней добывают, в частности литий, который используется в электрических аккумуляторах. Евросоюз также заинтересован в импорте продуктов сельского хозяйства. Но его соглашение с общим рынком МЕРКОСУР всё еще ожидает ратификации.

Бывший президент Колумбии Эрнесто Сампер хочет, чтобы отношения двух блоков были равноправными и взаимовыгодыми:

«Если интерес исключительно коммерческий, но он, вероятно, проявляется теперь слишком поздно. Зато Латинская Америка заинтересована в политических отношениях с Европой. Нам интересно говорить о борьбе с наркотрафиком. Нам интересно говорить о ресурсах, которые сегодня в большой цене, например, тот же литий, который может дать Европе решающее преимущество в технологической гонке. Эти вопросы нас интересуют, но мы не можем провести саммит для обсуждения свободной торговли. Отчасти это потому, что Европа является самым протекционистским регионом в мире".

И всё-таки в середине июля такая встреча в верхах состоится впервые за восемь лет в Брюсселе. Евросоюз рассчитывает, что тогда завершится восстановление его тесных связей с Латинской Америкой.