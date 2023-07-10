Обувь Столтенберга великовата для претендентов на место генсека НАТО

На место главы НАТО претендуют лидеры многих стран Евросоюза и его учреждений, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ещё две женщины, премьер-министры. Кандидат должен быть одобрен президентом США

На этой неделе лидеры НАТО собираются в Вильнюсе. В повестке дня саммита не будет одного важного вопроса - о назначении нового руководителя, который сменил бы в конце года Йенса Столтенберга.

Это связано с тем, что срок полномочий норвежца был вторично продлён ещё на год, несмотря на то, что ранее он заявлял о своем намерении уйти в отставку. Это показывает, как сложно подобрать нового генерального секретаря.

Следующий глава НАТО, скорее всего, будет назначен в 2024 году, когда после выборов в Европарламент будут перетасованы лица на высших должностях в Брюсселе. Но это может сделать ещё более трудной задачу соблюсти баланс при определении преемника Столтенберга.

Ходят слухи, что на это место претендуют лидеры многих стран Евросоюза и его учреждений, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но возможные столкновения политических интересов и личных предпочтений означают, что выбор следующего генсека станет проверкой способности североатлантического альянса к компромиссу.

Политически ангажированное решение

Руководитель НАТО назначается в ходе неформальных дипломатических переговоров между союзными странами. Этот пост всегда занимал европеец. Главнокомандующим объединёнными силами в Европе, то есть старшим военачальником, по традиции служит американец.

Поскольку война на европейской земле продолжается, эти должности придают их обладателям значительную ответственность и политический вес.

«Поиск нового генерального секретаря - это не соревновательный, а политический процесс, - считает старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла (США) Бруно Лете. - Необходимо учитывать весь спектр интересов стран-членов. Союзные государства сражаются друг с другом в дипломатических коридорах за, чтобы были учтены и поставлены на первый план достоинства кандидатов, которых они выдвигают".

«Продление его [Столтенберга] мандата, вероятно, говорит нам о том, что в НАТО не было внутреннего единства в отношении того, кто может стать следующим генеральным секретарем, - добавил Лете. - И эта разобщенность вызывает беспокойство».

Сообщается, что президент Франции не хочет одобрить кандидата из страны, не входящей в ЕС. Эммануэль Макрон будет полагаться на то, что новый глава НАТО воплотит в жизнь его видение «стратегической автономии» Евросоюза и будет меньше зависит от американского "зонтика безопасности".

Тем не менее баланс трансатлантических интересов будет иметь решающее значение.

Печать одобрения Вашингтона

Хотя новый генсек НАТО определяется на основе консенсуса, предпочтение Вашингтона имеет решающее значение. Любой кандидат должен быть одобрен президентом Соединённых Штатов.

По сообщениям, кандидатура министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, предложенная премьер-министром Риши Сунаком, была забракована президентом Байденом после того, как Великобритания объявила о планах обучения украинских пилотов на самолетах F-16 американского производства без консультаций с США.

Кроме того, Уоллес послужил британским солдатом в Северной Ирландии во время межобщинного конфликта, и к этому обстоятельству Джо Байден относится болезненно, учитывая его ирландское происхождение.

Имеются указания на то, что Байден поддерживает кандидатуру председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Бывший министр обороны Германии может опираться на свой опат работы в военной сфере и на свои заслуги в обеспечении единодушной поддержки Украины.

Европейские выборы 2024 года состоятся за несколько месяцев до истечения срока полномочий Столтенберга. Если фон дер Ляйен решит не баллотироваться снова на высший пост в Еврокомиссии или не сможет заручиться поддержкой большинства евродепутатов, то она будет считаться естественной заменой Столтенберга.

Но, по словам Лете, некоторые государства-члены НАТО выразили резкое несогласие с кандидатурой фон дер Ляйен из-за её неудачной, как они считают, работы на посту министра обороны.

Разбивая гендерные стереотипы

Фон дер Ляйен также вызвала бы симпатии тех союзников, которые выступают за то, чтобы альянс возглавила женщина. Её соперницей может быть премьер-министр Дании Метте Фредериксен, с которой в июне провели собеседование президент США и глава ЦРУ во время её поездки в Вашингтон.

В число претенденток на пост главы НАТО также входят премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Но лидер восточноевропейского правительства рискнуть разжечь напряженность в отношениях с Россией. Каллас - ярый критик Кремля, которая неоднократно подталкивала Брюссель к введению более жёстких санкций против Москвы. Назначение женщины-политика из Вильнюса также может больше обострить отношения между Китаем и НАТО, учитывая ястребиную позицию правительства Шимоните в отношении Пекина.

Спокойный, хладнокровный, последовательный

Столтенберг зарекомендовал себя искусным и хладнокровным лидером в кризисных ситуациях. Он работал посланником ООН по климату и премьер-министром Норвегии, а ещё раньше, в молодости, был пацифистом и даже, по собственному признанию, бросал камни в посольство США в знак протеста против войны во Вьетнаме в 1970-х годах.

Столтенберг успешно сохранил единство Североатлантического альянса в нынешней военной обстановке, несмотря на расхождения союзников во взглядах о необходимости оказания поддержки Украине.

«НАТО очень нуждается в его опыте", - сказал Лете.

Перед российским вторжением Столтенберг также успешно справлялся с мятежами внутри своей организации - от угроз Дональда Трампа вывести из неё США, до утверждений Макрон о том, что у НАТО наступила «смерть мозга».

Теперь генсек должен обеспечить ратификацию присоединения к НАТО Швеции, которое тоже заталкивается на внутреннее сопротивление.

Хотя на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться вопрос о потенциальном преемнике, лидеры, несомненно, будут искать кандидата, способного поддержать трансатлантическое единство.

На вопрос в феврале, какой совет он дал бы своему преемнику, Столтенберг ответил: «Сохранить вместе Европу и Северную Америку».