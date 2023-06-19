Кто возглавит НАТО после Столтенберга?

Каковы критерии для кандидатов на должность генерального секретаря НАТО и процедура утверждения? Кто претенденты? И какие прогнозы делают аналитики?

С 1 октября 2014 года Йенс Столтенберг - бывший премьер-министр Норвегии - занимает пост генерального секретаря НАТО. И последние два года в кулуарах обсуждается вопрос о том, кто же станет его преемником.

Сам он собирался уйти в конце 2022 года, поскольку хотел занять должность директора норвежского Центробанка. Но страны-члены альянса попросили 64-летнего главу остаться, отметив его заслуги по поддержанию стабильности и положительно оценив его работу, особенно после начала войны в Украине. Тогда Столтенберг согласился продлить свой мандат - в третий по счёту раз.

О том, что будет и четвёртый, регулярно сообщают СМИ, ссылаясь на различные источники. Однако сам генсек неоднократно давал понять, что о продлении полномочий не может быть и речи.

Многие аналитики говорят о том же. В их числе наш собеседник Джейми Ши, эксперт аналитического центра Chatham House:

"Срок его полномочий истекает 30 сентября, и он чётко говорил, что намерен уйти. Мандат трижды продлевали, что, уже само по себе удивительно для такой организации, как НАТО... Через месяц состоится саммит в Вильнюсе. Я полагаю, что по этому случаю альянс хотел бы представить нового генерального секретаря мировой общественности".

Резюме кандидата

Но найти достойную замену Йенсу Столтенбергу - задача не из лёгких.

Человек, управляющий столь серьёзной организацией, несомненно, должен иметь политический вес и опыт работы в правительстве.

Дипломатические способности, хорошие коммуникативные и управленческие навыки - этим также обязан обладать потенциальный кандидат.

Джейми Ши:

"НАТО - это семья из 31 демократической страны. Каждая имеет свои интересы. Они не всегда согласны с друг другом. А оркестр не играет сам по себе. Нужен хороший дирижёр, чтобы этот оркестр играл гармонично. Вот почему на этой должности должен быть хороший дипломат".

"НАТО - это семья из 31 демократической страны. Каждая имеет свои интересы. Они не всегда согласны с друг другом. А оркестр не играет сам по себе. Нужен хороший дирижёр, чтобы он играл гармонично. Вот почему на этой должности должен быть хороший дипломат". Джейми Ши эксперт аналитического центра Chatham House

"Во-вторых, нужен хороший коммуникатор. Для чего существует НАТО? Зачем дополнительные расходы на оборону, когда есть так много экономических трудностей? Почему мы должны продолжать помогать Украине? Очень важно умение доносить информацию".

"И в-третьих, нужен хороший менеджер, администратор. Это большая бюрократическая машина. Это большой штат, многочисленный военный состав, работники представительств. У НАТО много офисов в разных государствах-членах. Нужно, чтобы эта машина дорабатывала, коммуницировала и исполняла решения, которые главы государств НАТО принимают на саммитах".

А претенденты кто?

В списке претендентов немало известных в политике имён. Часто упоминают премьер-министров Эстонии и Литвы - Каи Каллас и Ингриды Шимоните. Обсуждаются кандидатуры главы нидерландского правительства Марка Рютте, а также датского премьера Метте Фредериксен. Выделяют и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Может быть, новым генсеком альянса на этот раз станет женщина?

Или это будет представитель восточной или южной Европы? Ведь все последние годы у руля НАТО находились исключительно выходцы из североевропейских стран.

Вся сложность процесса выбора заключается в том, что кандидатура должна быть одобрена всеми членами альянса. А это 31 государство, вместе с Финляндией, которая присоединилась к блоку в апреле.

Консенсус необходим

Так или иначе, США, скорее всего, будут иметь наибольшее влияние на итоговое решение. Хотя обычно Соединённые Штаты берут на себя военное руководство, в то время как европейцы традиционно занимают пост генерального секретаря.

Во время недавней поездки премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Вашингтон активно распространялись слухи о том, что на переговорах с президентом США Джо Байденом обсуждался вопрос о том, кто возглавит НАТО. Фредериксен опровергла это в интервью датским СМИ.

Джейми Ши, эксперт аналитического центра Chatham House:

"Есть много талантливых людей, много потенциальных кандидатов. Нет никаких причин, по которым в НАТО не смогли бы осуществить упорядоченный переход. Плавная передача полномочий - в интересах НАТО.