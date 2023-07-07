Саммит в Вильнюсе приблизит Украину к НАТО

Euronews

В рамках пакета мер будет согласована программа помощи на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между ВСУ и НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе будет согласован план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс и поможет бороться с военной агрессией России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", – заявил Йенс Столтенберг. Он сообщил:

"Во-первых, мы согласуем программу помощи на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между ВСУ и НАТО. Во-вторых, мы повысим уровень наших политических связей, учредив Совет Украина - НАТО (СУН), в-третьих, я ожидаю, что наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО ии будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", — заявил Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, на саммите будут приложены усилия для разблокировки вето Турции на членство Швеции и прогресса по другим аспектам укрепления альянса, включая "три новых региональных плана обороны" и "приведение 300 000 военнослужащих в состояние боевой готовности".