Решение Турции - "свидетельство единства альянса"

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"Cвидетельством единства альянса" назвали наблюдатели согласие Турции, накануне открытия саммита НАТО в Вильнюсе, на вступление Швеции. Президент Эрдоган, переизбранный в конце мая на пятилетний срок, согласился направить протокол о присоединении Стокгольма в парламент "как можно скорее".

ОБНОВЛЕНИЕ:

Венгрия, которая еще не ратифицировала вступление Швеции в НАТО сигнализировала о готовности это сделать на следующий день после снятия вето Турции.

"Наша позиция ясна: правительство поддерживает вступление Стокгольма в Атлантический альянс (...) Завершение процесса ратификации теперь является лишь техническим вопросом", - заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс (Литва).

Парламент страны завершил свою внеочередную летнюю сессию в пятницу, но не исключено, что в ближайшие дни он соберется еще раз для голосования.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, близкий к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил о своей "поддержке" заявки Швеции, пообещав "не пререкаться" в случае изменения позиции Анкары.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный в конце мая на пятилетний срок, согласился направить протокол о присоединении Стокгольма в парламент "как можно скорее", заявил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не скрывали радости в этот"исторический день". Йенс Столтенберг также сообщил, что Швеция согласилась способствовать модернизации соглашения о таможенном союзе между ЕС и Турцией и либерализации визового режима.

Замечательная новость для всех нас. Это хорошо для Швеции, так как она станет полноправным членом альянса. Это хорошо для Турции, потому что Турция - союзник НАТО, который выиграет от укрепления альянса. И, конечно, это хорошо для альянса в целом Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Вступление нового кандидата в НАТО должно быть поддержано единогласно, поэтому нежелание Турции, из-за симпатий Швеции к курдским сепаратистам, принимать её в альянс заблокировало ситуацию на год.

Накануне в Вильнюсе Эрдоган предложил увязать переговоры с членством Анкары в ЕС, на что, как стало известно, получил резкое "НЕТ" от председателя Европейского совета. Позже в Твиттере Шарль Мишель написал по итогам переговоров, что "отношения ЕС и Турции вновь оживились".

Ряд экспертов не исключают, что турецкий президент добился прогресса по поставкам американских истребителей F16 в ходе переговоров в выходные с президентом США. Джо Байден подчеркнул, что "с нетерпением ждет" принятия Швеции в качестве 32-го члена НАТО, заявив, что готов работать с президентом Эрдоганом "для укрепления обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе".