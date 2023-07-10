Россию уговаривают продлить продовольственную сделку с Украиной

Россию призывают продлить срок действия соглашения о вывозе зерна из Украины по Чёрному морю. ООН признаёт некоторые требования РФ, ЕС обвиняет её во лжи

Через неделю должен истечь срок действия соглашения о вывозе зерна из трёх украинских портов на Черном море в страны, где не хватает продовольствия. Но до сих пор не ясно, откажется ли Россия от своей угрозы не продлевать сделку, уже одобренную Киевом. Москва утверждает, что бедные регионы получают «не более 3%» от примерно 30 млн тонн украинской сельхозпродукции, экспортируемой с июля 2022 года. Около месяца назад президент Владимир Путин заявил, что "страны Запада в очередной раз обманули Россию", не выполнив её требования в рамках сделки. Брюссель такие выводы опровергает.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано:

«Россия утверждает, что сделка выгодна европейцам и украинцам. На самом деле, Россия получает всё больше прибыли от своей торговли удобрениями, пшеницей и другим зерном, которые она также воруют из Украины. По сути дела, все сигналы, которые поступают из России, это в основном просто ложь, связанная с противоправной кампанией против Украины".

Москва также требует снятия ограничений на экспорт своей продукции. Она считала бы важным шагом для этого переподключение Россельхозбанка через его дочернюю компанию к международной платежной системе SWIFT. Кремль также настаивает на возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Такие инициативы была согласована с ООН, которая частично принимает российские требования.

Зам. пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак:

«Россия сделала обоснованный запрос о возможности возобновления её поставок на мировые рынки. Этот экспорт не находится под санкциями, и ему должно быть позволено выйти на мировые рынки. Но были и другие препятствия: бюрократические и юридические препятствия. От этого зависит, какие решения бизнес захочет принимать, а какие он не готов принять».

Еще одним посредником в реализации Черноморской зерновой инициативы является Турция, которую в минувшую субботу посетил президент Украины. Зеленский ратовал там за продление сделки. Если она всё-таки будет отменена, то, вероятно, цены на продовольствие вырастут и усугубят гуманитарный кризис в таких странах, как Афганистан, Эфиопия, Кения, Сомали, Судан и Йемен.