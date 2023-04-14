Соглашение о вывозе продовольствия из украинских портов привело к снижению цен на зерно в Европе

Euronews

Европейские фермеры пожинают горький урожай от черноморской зерновой сделки.

Международное соглашение позволяет Украине экспортировать зерно, но продукция хлынула в Болгарию, Румынию и другие страны, снижая местные цены.

"У меня не продано около 30-40% продукции, и, возможно, я один из немногих счастливчиков с таким маленьким процентом", — рассказывает болгарский производитель зерна Станимир Станчев.

Европейская комиссия попыталась возместить убытки путем финансовых компенсаций. Румынским производителям зерна было выделено 10 миллионов евро. Но, по их словам, этого недостаточно, особенно в год, пострадавший от засухи.

_"Расчет Европейской комиссии на предоставление Румынии очень небольшой суммы за все хранящиеся зерновые продукты на национальном уровне нас не устраивает. В расчет принималась продукция, полученная румынскими фермерами, но фермеры столкнулись с серьезной засухой, которая затронула__от 60 до 100%_сельскохозяйственных культур", — говорит этот румынский фермер.

Правительства Украины и Румынии договорились о совместной работе по поиску решений. Румынский президент сообщил, что министерства сельского хозяйства двух стран создают целевую группу.

"Мы способствовали транзиту их зерна и будем продолжать это делать. Мы не взимаем за это никаких пошлин, никаких налогов. Эта помощь направлена на поддержку Украины, но мы не можем допустить, ни при каких обстоятельствах, чтобы это обернулось против румынских фермеров", — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Недовольство растет и в некоторых других странах: протесты проходят на Балканах и в Польше. Фермеры говорят, что они хотят проявить солидарность с Украиной, но не ценой своих средств к существованию.