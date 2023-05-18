"Зерновая сделка" продлена на 60 дней, но Россия требует "исправить перекосы"

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов продлено на два месяца. Российская сторона заявляет, что у нее остаются претензии к выполнению заключенных летом прошлого года договоренностей.

Россия согласилась продлить на два месяца соглашение, которое позволяет экспортировать сельхозпродукцию из черноморских портов Украины.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле в июле прошлого года. Документы о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов и снятии барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений были подписаны представителями ООН, Турции, России и Украины.

_"Я хочу сообщить миру хорошие новости._Усилиями Турции, а также при поддержке российских и украинских друзей, Черноморское зерновое соглашение продлено еще на два месяца", - сообщил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

У России есть претензии к второй части сделки. Москва настаивает на том, что ее экспорт страдает из-за отключения от системы банковских платежей, а ограничения в страховании и логистике для российских судов уменьшают экспортные возможности.

Поэтому были опасения, что Москва может выйти из соглашения, как это уже случилось осенью прошлого года.

Принципиальные оценки стамбульских договоренностей не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление "зерновой сделки" на два месяца. По ее словам, "таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, - в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам". При этом Захарова подчеркнула в ходе брифинга, что "принципиальные оценки стамбульских договоренностей не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал продление черноморской инициативы, подчеркнув, ее важность.

"Эти соглашения имеют значение для глобальной продовольственной безопасности. Украинские и российские продукты кормят весь мир. В рамках Черноморской инициативы было экспортировано более [30] миллионов тонн продовольствия.Жизненно важные поставки получают самые уязвимые жители планеты и самые уязвимые страны. В частности, 30 тысяч тонн пшеницы вывезено из Украины только что на борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой, чтобы обеспечить продовольствием голодающих в Судане", - отметил глава ООН.

Стамбульские соглашения имеют огромное значение для преодоления кризиса, связанного с рекордным ростом стоимости жизни, подчеркнул Гутерриш. По его словам, за последний год реализация этой инициативы позволила стабилизировать рынки и снизить глобальные цены на продовольствие на 20 процентов.

Необходимость в заключении "зерновой сделки" возникла из-за полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Российские военные блокировали украинские черноморские порты после начала войны и вывоз сельхозпродукции какое-то время был невозможен.