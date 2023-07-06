Владимир Зеленский посещает страны НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию и приехал в Чехию в рамках подготовки к саммиту НАТО, чтобы заручиться поддержкой евроатлантической интеграции.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский посещает страны-члены альянса, чтобы заручиться их поддержкой. Киев добивается официального приглашения в организацию. В ходе визита в Болгарию Зеленский подписал совместную декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Очень важно, что во время крупнейшего в этом веке морального кризиса в Европе Болгария является защитницей свободы и противницей абсолютно геноцидной политики... не отвергая правду, выбирает нравственный путь. Владимир Зеленский президент Украины

Премьер-министр Болгарии Николай Денков, в свою очередь, подчеркнул важность поддержки Украины в противостоянии российской агрессии:

«Независимая и суверенная Украина – это ключ к евроатлантической безопасности и безопасности в регионе. Россия должна безоговорочно уйти с украинской территории в пределах ее международно признанных границ и должна нести соответствующую ответственность, в том числе за военные преступления».

Разногласия проявились в ходе встречи Владимира Зеленского с президентом Болгарии Руменом Радевым, который выступает против поставок оружия Киеву:

«Основные усилия пусть будут направлены на мир. Мы пока не использовали все средства дипломатии».

Владимир Зеленский на это ответил, что не видит возможностей для диалога:

«Дело ведь не в том, что Путин ведёт войну против нас. Дело в том, что он не просто ведёт войну. Он не успокоится, пока не убьёт нас. Вы с ним не договоритесь».

Из Софии Зеленский направился в Прагу, а в пятницу ожидается его визит в Стамбул. Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11 июля.