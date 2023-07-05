Спецпосланник Евросоюза по санкциям рассказал Euronews о попытках Запада затруднить импорт в Россию товаров из "чёрного списка" через третьи страны

Евросоюз ведёт переговоры со странами, которые могут перенаправлять в Россию подсанкционные товары. Это государства Южного Кавказа и Центральной Азии, а также кандидаты в члены ЕС Турция и Сербия. Выступая на заседании Парламентской ассамблеи партнёрства ЕС и Великобритании в Брюсселе, ведущий участник этих переговоров заявил, что страны, через которые продукция из "чёрного списка" ранее транзитом попадала в Россию, теперь затрудняют такой реэкспорт.

Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан:

"Они не хотят быть платформами для обхода санкций. Они не хотят, чтобы их юрисдикции использовались как средство, позволяющее российским военным и дальше иметь доступ к летальным вооружениям. И я думаю, что мы получили довольно хороший ответ по этому вопросу. Большинство стран приняли меры, чтобы усложнить, если не сделать невозможным, реэкспорт этих товаров".

ЕС считает, что санкции наносят урон российской военной машине.

Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан:

"Я считаю, что санкции оказывают значительное влияние. Мы можем видеть это на примере попыток России получить современное оружие. Мы можем видеть это в падении доходов правительства и исчезновении бюджетного профицита. Традиционно Россия имела довольно значительный профицит бюджета. Теперь он стал дефицитным. По прогнозам, трудности будут нарастать по мере того, как Россия будет переводить деньги из производства, образования, научных исследований, социального обеспечения и т.д. в военную экономику".

Введённый в конце прошлого месяца 11-й пакет санкций ЕС против России направлен на предотвращение их обхода и закрытие лазеек. Он включает инструмент против обхода санкций, который должен быть использован в качестве крайней меры для ограничения продажи, поставки, передачи и экспорта подпадающих под санкции товаров и технологий в некоторые третьи страны.

В последние месяцы делегации из ЕС, Великобритании и США посетили Объединённые Арабские Эмираты, Кыргызстан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Армению и Сербию, чтобы заручиться поддержкой их правительств в борьбе с уклонением от санкций.

Под подозрением в обходе санкций остаются Индия и Китай. Обе страны отказались вводить свои ограничительные меры.

Запад также пытается использовать замороженные российские активы для послевоенного восстановления Украины. Глава Еврокомиссии заявила на прошлой неделе, что её учреждение изучает возможность взимания налога с прибыли, которую приносят хранящиеся в ЕС деньги российского государства. Урсула фон дер Ляйен надеется, что так можно собирать до 3 млрд евро в год. Европейский центральный банк выразил обеспокоенность по поводу такого плана, который, по его словам, может подорвать доверие к евро и усилить экономическую нестабильность.

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