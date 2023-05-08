Приняв 10 пакетов санкций против России, Евросоюз сосредотачивает своё внимание на их применении и борьбе с их обходом, называя это 11-м пакетом.

Европейский союз готовит новый пакет антироссийских санкций, которые будут направлены против компаний и стран, которые, как считает Брюссель, помогают Кремлю уклоняться от обширного списка ограничительных мер, введенных блоком с февраля 2022 года.

Для этого потребуется применение экстерриториальности. Это правовой принцип, который может позволить Евросоюзу налагать санкции на организации, не находящиеся под его юрисдикцией.

Такой радикальный шаг обусловлен настоятельной необходимостью улучшить правоприменение и пресечь обход, что является сложной задачей после десяти санкционных раундов. Они охватывают беспрецедентно широкий спектр экономических отраслей и экспортных товаров, таких как микросхемы, грузовики, банкноты, химикаты и роскошные сумки.

Разработанный Еврокомиссией проект отправлен странам-членам ЕС в пятницу. Ожидается, что его дополнительно обсудят послы этих стран на встрече в среду.

«В этом пакете основное внимание уделяется реализации санкций, их эффективности и тому, как не допустить их обхода, - заявил представитель Еврокомиссии в понедельник, подтверждая сообщения СМИ. - Важно не допустить, чтобы товары нескольких определённых категорий доставались России и её военно-промышленному комплексу".

Еврокомиссия подозревает страны Южного Кавказа и Центральной Азии в том, что они всё больше перенаправляют в Россию продукцию "Сделано в ЕС".

Под пристальным вниманием находится также экспорт в Китай, Иран и Турцию, который, возможно, далее попадают в РФ. Речь идёт о продукции европейских компаний, которую сегодня запрещено ввозить в Россию, поскольку она может прямо или косвенно поддерживать её военную машину. Это, например, полупроводники, радары, детали беспилотников, радиосистемы и другие электронные компоненты.

По сведениям Financial Times, проект предложения Еврокомиссии включает семь китайских компаний, которые обвиняются в продаже России оборудования двойного назначения. Некоторые из них фирм уже находятся под санкциями США. Действия против КНР, крупнейшего торгового партнёра ЕС, станут смелым шагом во внешней политике блока и почти наверняка вызовут яростную реакцию Пекина.

Принцип экстерриториальности уже использовался, в случае американских санкций против Ирана. В 2018 году администрация Дональда Трампа приняла решение выйти из ядерной сделки с Тегераном и применить стратегию «максимального давления» для возвращения ограничительных мер против иранского режима, которые ранее были сняты во исполнение международного соглашения.

В то время экстерриториальность, также известная как "вторичные санкции", использовалась властями США для наказания неамериканских компаний, которые всё ещё вели дела с Ираном. Опасаясь возмездия, многие европейские фирмы ушли с иранского рынка, несмотря на то, что они вполне могли работать внутри страны в соответствии с законодательством ЕС.

Хотя Брюссель критиковал Вашингтон во время иранского спора, теперь он, похоже, готов последовать его примеру, чтобы обеспечить эффективное применение санкций против Москвы и закрыть лазейки.

Однако, учитывая новизну этих мер для Евросоюза, ожидается, что 11-й пакет санкций станет предметом жарких и продолжительных обсуждений среди стран-членов. Некоторые из них опасаются негативных последствий, если блок пойдет против китайских компаний.

Санкции ЕС требуют единогласного одобрения всех 27 государств-членов.