Послы стран ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Он включает меры против обхода ранее введенных ограничений, а также добавление в санкционный список новых лиц и организаций.

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России в связи с её полномасштабным вторжением в Украину. Он включает меры против обхода введённых после февраля 2022 года ограничений, а также добавление в чёрный список 71 лица и 30 организаций. Среди них - те, кто причастен к незаконной депортации украинских детей.

Кроме того, вводится запрет на пересечение границы с ЕС российским автофургонами, а также транспортировку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".

Евросоюз обеспокоен резкий ростом поставок своей продукции в страны постсоветского пространства, такие как Армения, Узбекистан и Казахстан, которая затем посредством параллельного импорта попадает в Россию.

Новые санкции усиливают экспортный контроль и вводят новый механизм воздействия на нероссийские компании, которые подозреваются в причастности к обходу предыдущих санкций.

«Я приветствую политическое соглашение по нашему 11-му пакету санкций, - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Ужесточение экспортных ограничений, нацеленных на организации, поддерживающие Кремль, нанесёт ещё один удар по путинской военной машине. Наш инструмент против обхода санкций не позволит России получать товары из этого списка».

Прорыв на переговорах послов в Брюсселе был достигнут всего через несколько часов после того, как украинские власти решили временно исключить из списка «международных спонсоров войны» пять греческих судоходных компаний. Однако Киев оставил в этом списке крупнейший коммерческий банк Венгрии OTP Bank. Афины и Будапешт в течение нескольких недель блокировали соглашение о новых санкциях.