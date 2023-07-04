Помощь семье француза-полицейского, застрелившего подростка

Paul Larroque

На пожертвования в пользу семьи полицейского, который застрелил подростка, поступило за один день более миллиона евро. Это вызвало во Франции как и одобрение, так и осуждение

Во Франции вспыхнули споры по поводу материальной поддержки семье полицейского, который убил подростка. Кампанию по сбору средств на эту цель начал ультраправый активист Жан Мессиа. На то, чтобы помочь близким полицейского покрыть судебные издержки, только за один день поступило более миллиона евро. Это почти в пять раз больше, чем было собрано на помощь матери 17-летнего юноши. Наэль был застрелен в городе Нантер, когда отказался остановить машину для проверки. Убийство вызвало во Франции напряженность и беспорядки.

В интервью Euronews Мессиа также подверг критике Эммануэля Макрона за увольнение полицейского:

"Подлинная щедрость и эмоции изливаются со всей страны на семью полицейского, который был отстранён от работы и лишён своего профессионального статуса. Этого офицера подвёл сам президент Республики, который должен быть его начальником и не проявлять никакой предвзятости в отношении материалов расследования, находящихся в его распоряжении».

Мессиа сказал Euronews, что не будет собирать средства для родственников убитого подростка. Он считает, что ответственность за трагедию несёт французское правосудие, поскольку Ноэль был известен властям, которые его неоднократно задерживали и освобождали. Ультраправый активист также обвинил семью юноши в том, что она не научила его с подчиняться требованиям представителей власти:

"Если бы этот парень показал, что слышит приказ остановиться, а затем заглушил двигатель и спокойно вышел из машины, он бы не погиб. Сам факт неповиновения силам правопорядка заставляет предположить, что дело шло к трагедии, то есть Наэль решил покончил жизнь самоубийством. Не больше, не меньше".

Сбор средств для семьи полицейского вызвал во Франции как и одобрение, так и осуждение. Премьер-министр Элизабет Борн усомнилась в законности такой инициативы и её способности сбить накал напряженности.

«Прежде всего, не правительство решает, должен ли существать фонд для пожертвований. Решение о его законности должен принять, в случае необходимости, суд. Тот факт, что лицо, близкое к крайне правым, создало этот фонд, без сомнения, не способствует умиротворению».

По данным на вторник, более 40 тыс человек обязались отправить деньги семье полицейского. Ранее во французских городах прошли митинги солидарности с мэром одного из них, чей дом подвергся нападению во время беспорядков. Звучали призывы оказать поддержку и ему.