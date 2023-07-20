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Сбор денег для семьи полицейского, застрелившего Наэля: начато расследование

Жан Мессиа на слёте националистов и монархистов "Французского действия", май 2023 года.
Жан Мессиа на слёте националистов и монархистов "Французского действия", май 2023 года. Авторское право THOMAS SAMSON / AFP
 Alexander Kazakevich

Семья убитого подростка считает, что организатор сбора пожертвований нарушил закон. По мнению Жана Мессиа, никаких оснований для расследования нет.

Его активно поддерживали или яростно критиковали, теперь им заинтересовались правоохранительные органы.

Французская прокуратура расследует сбор пожертвований в пользу семьи полицейского, застрелившего 17-летнего Наэля Мерзука.

Поводом для проверки стала жалоба матери убитого подростка, которая обвинила организатора сбора – Жана Мессиа, ультраправого политика и публициста, близкого к Эрику Земмуру – в мошенничестве и введении в заблуждение доноров.

По мнению женщины, её сына "представили в качестве злостного рецидивиста".

Сам Мессиа заявил, что все обвинения беспочвенны, а недоброжелателей смущает "успех" кампании. В недавнем интервью телеканалу BFMTV он сообщил, что все деньги – 1,6 млн евро – переданы жене стрелявшего.

Желавшие поддержать семью Наэля тоже могли перечислить деньги, собранная сумма приближается к полумиллиону.

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