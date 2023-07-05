СМИ: Макрон не исключает возможность "приостановить" работу соцсетей в случае протестов

Una Hajdari

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что протестующие используют Snapchat, TikTok и Telegram для съемок насилия и организации незаконных собраний.

По сообщениям ряда СМИ, на встрече с мэрами городов, в которых прошли протесты после смерти юноши от рук полицейского, Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил возможность запрета доступа к некоторым функциям социальных сетей.

Макрон сказал примерно 300 местным лидерам, что "нам нужно подумать об использовании социальных сетей среди молодежи [и] о запретах, которые мы должны ввести", - говорится в видео, которое видели некоторые французские и международные СМИ.

"Когда все выходит из-под контроля, возможно, нужно иметь возможность регулировать или сократить это", - добавил Макрон.

Пресс-секретарь правительства Оливье Веран, однако, попытался тем временем заверить общественность, что потенциальные приостановки будут носить исключительно "функциональный характер".

"У вас есть, например, функции геолокации на определенных платформах, которые позволяют молодым людям встречаться в определенных местах... [обсуждая], как устраивать поджоги и т.д.", - сказал Веран в своем докладе Совету министров.

Это призывы к ненависти, звучащие в общественном пространстве, и здесь у вас есть полномочия приостановить работу [функций социальных сетей] Оливье Веран Пресс-секретарь правительства Франции

Макрон и другие утверждают, что протестующие используют Snapchat, TikTok и Telegram - социальные медиа-платформы с ограниченной функцией контроля контента - для съемок насильственных событий и, по словам чиновников, организации незаконных собраний.

Источник, близкий к президенту, сообщил AFP, что Макрон выступал не за "всеобщее отключение", а за то, чтобы "иметь возможность временно приостанавливать работу социальных сетей по мере необходимости".

Комментарии вызвали гнев многих критиков, включая Оливье Марлекса, председателя правой консервативной группы "Республиканцы" в Национальном собрании Франции, который назвал их в Twitter'е "дурновкусием".

Депутат парламента от крайне-левой группы "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано сравнила Макрона с северокорейским диктатором, сказав: "OK Kim Jong Un".

В прошлом страны с ограниченной защитой цифровых прав вводили отключение социальных сетей перед лицом широкомасштабных демонстраций, организованных при помощи соцсетей - как это было в материковом Китае во время протестов в Гонконге - или как регулярно происходит в Иране.

Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро во вторник вечером предложил Сенату создать рабочую группу для рассмотрения мер, которые должны быть приняты в случае беспорядков и которые могут быть включены в законопроект о "защите" Интернета.

Гибель 17-летнего Наэля от рук полицейского - юноша, имевший в своем активе несколько "приводов" в полицию, отказался остановить машину для проверки - вызвала во Франции масштабную волну протестов, сопровождавшихся погромами и стычками с силами правопорядка.

3651 участник манифестаций и погромов был арестован, 808 полицейских и жандармов ранены.

В период с 27 июня по 5 июля 2023 года по всей Франции было зарегистрировано 12 429 уличных пожаров, 6058 автомобилей были сожжены, 1123 здания подожжены или повреждены в течение недели.

Наконец, нападениям подверглись по меньшей мере 269 полицейских участков, полицейских управлений и казарм жандармерии.