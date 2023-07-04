Макрон: пик беспорядков пройден

На встрече с главами пострадавших от поджогов и погромов городов президент Франции пообещал ускорить процесс восстановления и возмещения ущерба. Но мэры требуют больше конкретных и жёстких мер для предотвращения беспорядков.

Пик беспорядков пройден. С таким посланием президент Франции обратился к 250 мэрам коммун, которые пострадали от погромов и поджогов, охвативших страну после убийства полицейским 17-летнего Наэля.

Эммануэль Макрон также объявил о разработке специального "закона о чрезвычайном положении", чтобы ускорить восстановление повреждённых объектов и возмещение ущерба. Но мэры требуют большего.

Давид Лиснар, глава Ассоциации мэров Франции (AMF):

"Дилеры устанавливают свои порядки. К сожалению, такова наша печальная реальность. Мы с этим сталкиваемся каждый раз, когда в наших общинах происходят беспорядки. А нам хорошо известно, что через несколько недель, несколько месяцев, несколько лет они вспыхнут снова.

И это, конечно, требует немедленных действий по наведению порядка, нужны централизованная власть, авторитет. Должна быть проделана серьёзная работа, совершенно отличная от той, что мы наблюдали в течение последних тридцати лет".

За неделю беспорядков полиция провела почти 3500 задержаний по всей стране. Сотни людей пострадали. Сожжены 159 автомобилей. Ущерб административным и общественным объектам исчисляется миллионами. Это мэрии, школы, полицейские участки. Почти 6000 заявок на выплаты от французских граждан приняли страховые компании.