Саммит ЕС: миграционное бремя и безопасность Украины

Польша и Венгрия высказались против росселения мигрантов по всему Евросоюзу. Участники Саммита ЕС также решали, как обеспечить безопасность Украины и использовать на её восстановление замороженные российские активы

Острые споры среди глав государств и правительств Евросоюза вызвал готовящийся Пакт о миграции и убежище. Против расселения по всему Союзу тех, кто прибывает в его прибрежные страны, выступили руководители Польши и Венгрия. Из-за этого Саммит в Брюсселе завершился в пятницу без официального коммюнике по этой теме. Лидерам 27 стран-членов не удалось договориться и о том, чтобы принимать заявления на убежище ещё на подступах к ЕС, а тех лиц, которым в этом отказано, отсылать туда, откуда они прибыли.

Премьер-министр Испании Педро Санчес:

«Лучший способ справиться с последствиями нелегальной миграции внутри наших общих рубежей - это укрепить сотрудничество наших стран со странами транзита и происхождения. Мне кажется, это чистый здравый смысл. Мы обсуждали здесь миграцию в течение пяти-шести часов. Меня поразила слепота некоторых коллег, не видящих необходимости включения в Пакт о миграции и убежище внешнего аспекта".

Будапешт и Варшава недовольны тем, что их мнение не было учтено, когда в июне остальные столицы заключили соглашение о разделении миграционного бремени. Текст был одобрен тогда квалифицированным большинством. Польша высказалась за проведение по этому вопросу референдумов на национальном уровне.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий:

«Пусть поляки скажут, хотят ли они жить в безопасной стране, где не наблюдается таких картин, которые доходят до нас из некоторых городов и предместий Западной Европы».

Другой темой, которая доминировала в повестке дня встречи в верхах, была Украина. Многие лидеры ЕС настаивали на том, чтобы поддержка ей продолжалась, чего бы это ни стоило. Это означает предоставление Киеву долгосрочной финансовой поддержки, а также неких гарантий безопасности, против чего выступала не входящая в НАТО и нейтральная Австрия. Кроме того, Еврокомиссия обещала, что для восстановления Украины будут законно использованы замороженные российские активы.